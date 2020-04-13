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    • 13.04.2020 10:55
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    Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok: 'li belediyelerin Sözcü gazetesi dağıtması tiraj kaygısından!

    ’de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs dünya genelinde milyonlarca insana bulaştı. koronavirüsün ülkede yayılmasını engellemek için bir dizi tedbirler aldı. Alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı, haftasonu sokağa çıkma yasağı uyguladı. 48 saatlik sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından ’li belediyeler kendi medya kuruluşları olan Sözcü gazetesi ücretsiz ir şekilde dağıtmaya başladı. Belediye imkanlarının kullanılması büyük tepki çekti. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, “Gelelim, Sözcü ile belediyeler arasındaki "işbirliğinin", dağıtıma kadar varmasının asıl nedenine. Sözcü, son dönemlerde ciddi bir tiraj kaybı yaşıyor. Yalnızca karantina sürecinden bahsetmiyorum” diye yazdı.

    Sözcü gazetesi dağıtılması tiraj kaygısından!
    İşte Melih Altınok'un konuyla ilgili yazısından bir bölüm:
    Dün her yerde Aydın 'ne ait araçların sokağa çıkma yasağında kentte Sözcü gazetesi dağıttıklarına dair haberler vardı. Uygulama, "Karantina gününde belediyenin kıt imkânlarını siyasete harcıyorsunuz" eleştirileriyle karşılaştı. "Vatandaşa ekmek, su gibi temel ihtiyaçlar yerine parti gazetesi mi dağıtıyorsunuz" diyenler çoğunluktaydı.

    Bu arada tartışma yalnızca Efeler Belediyesi üzerinden devam ediyor ama 'nin pek çok kentindeki 'li belediyeler Sözcü dağıttılar, dağıtmaya da devam ediyorlar. Ortada yeni bir durum yok.
    'da, 'de, 'de de belediyelere ait işletmeler birer Sözcü bayii. Halk Ekmek'ten aldığınız ekmeği bedavaya Sözcü'ye sarabilirsiniz. Hem poşete de para vermemiş olursunuz.

    Hem, Ahlatlıbel Parkı'na girerken gişede bedava dağıtılan Cumhuriyet'ten, Sözcü'den birer tane almanızın size ne zararı olur? Çime yayılırken altınıza serersiniz.
    Win win! Herkes kazanıyor yahu!

    GEÇİCİ BİR ANLAŞMA
    Tabii bu değirmenin suyunun nereden geldiğinin hiçbir önemi yok. Sözcü dün, sokaklar boş kalınca belediyelerin dağıtım işinin afişe olmasını, "geçici bir anlaşma" olarak izah etmeye çalışıyordu.
    Belediyelere, üstlerine vazife olmayan bu hizmet i ödemeyi nakdi mi yoksa ayni değer olarak mı yaptılar bilemiyorum? Gazete dağıtımı karşılığında Sözcü de vermiş olabilirler.
    Belki, Yozdil'in 1881 adet bastırıp tanesini 2.500 TL'den sattığı kitapların tıpkı basımından bir 10 bin tane kadar daha satmış da olabilirler belediyelerimize. Kreşlere koysunlar, isteyen alsın diye...
    Tabii canım yine bedava!
    Dağıtılan hep aynı gazetenin nüshaları olsa da "Halkın haber alma hakkı" için feda olmasın mı?

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