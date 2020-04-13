Kahvehaneler, kafeler, spor salonları ne zaman açılacak Corona virüsü nedeniyle bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreliğine durdurulmuştu. İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine gönderilen corona virüsü tedbirleri konulu ek bir genelge ile 17 Mart itibarıyla belirlenen mekanlar kapanmıştı. Son günlerde arama motoru Google'da en çok aranılanlar arasında kapalı mekanların ne zaman açılacağı araştırılıyor. Ancak, kahvehaneler, spor salonları ve berberler gibi kapalı mekanların hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı.. Bakanlık tarafından resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.