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    CHP’li belediyelerden halka değil ı Sözcü’ye hizmet!

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının gelmesinin ardından ’nin bir çok bölgesinde bugün CHP’li belediyeler yine larını kayırdı. CHP'li belediyeler halkın vergileri ile alınan resmi belediye araçları ile halka hizmet değil dağıttı.

    Halka değil yandaşı Sözcü’ye hizmet!

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının gelmesinin ardından 'nin bir çok bölgesinde bugün CHP'li belediyeler yine larını kayırdı.

    HALKA DEĞİL SÖZCÜ'YE HİZMET
    Koronavirüs sebebiyle 31 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanıp birçok belediye halka hizmet adına çeşitli işlere imza atarken CHP'li belediyeler 'ne hizmette yarıştı.

    TEPKİ GECİKMEDİ
    Birçok il ve ilçede CHP'li belediyeler belediyeye ait resmi araçlarla Sözcü Gazetesi dağıttı. AK Parti Sosyal Medya Sorumlusu Ömer Arvas, twitter hesabından duruma tepki gösterdi.

    ARVAS İLK MESAJINDA,"AYIPTIR BU KADAR DA OLMAZ
    Arvas Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "AK Partili belediyeler ve kamu görevlileri gayretle vatandaşa hizmet etmeye çalışırken diğer yandan Chp'li @MerkezefendiB ve @EfelerBelediye belediyeleri vatandaşa hizmet etmek yerine böyle bir günde bile Sözcü gazetesi dağıtımı yapıyorlar." dedi.

    Arvas ikinci mesajında ise, "Bugün bazı Chp'li Belediyelerin dağıttığı Sözcü ve Korkusuz gazetesi adetleri:

    Sözcü - Korkusuz
    @ankarabbld 22.000 - 5.800
    @muglabsb 1.050-450
    @mersin_bld 2.600
    @Adana_Bld 3.300-1.100
    Bodrum 2000 - 600
    Milas 800 - 300
    Karşıyaka 5.000-1.250

    Yardım değil düşmanlık dağıtıyorlar." ifadelerini kullandı.

    SABAH

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