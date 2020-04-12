İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs dünya genelinde 100 bini aşkın kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Koronavirüsün Türkiye'ye de sıçramasının ardından bir dizi önlemler alındı.
Covid-19'le mücadele kapsamında 31 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanırken CHP'li belediyeler sokağa çıkamayan vatandaşlara Sözcü gazetesi dağıttı.
Birçok il ve ilçede CHP'li belediyeler belediyeye ait resmi araçları kullanarak kendi medya kuruluşları olan Sözcü gazetesini dağıtmaya başladı.
Sözcü gazetesi de bedava dağıtan CHP'li belediyelerin listesini yayınladı.
İşte o liste:
İstanbul'da Beşiktaş ve Avcılar Belediyeleri
Ankara'da Yenimahalle ve Çankaya Belediyeleri
İzmir'de Karşıyaka, Konak ve Gaziemir Belediyeleri
Aydın Efeler Belediyesi
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
Samsun Atakum Belediyesi
Konyaaltı Belediyesi
Edremit Belediyesi
Bodrum Belediyesi
Kuşadası Belediyesi
Denizli Merkezefendi Belediyesi
Milas Belediyesi
Muğla Büyükşehir Belediyesi
Marmaris Belediyesi
Muğla Menteşe Belediyesi
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