İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs dünya genelinde 100 bini aşkın kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Koronavirüsün Türkiye'ye de sıçramasının ardından bir dizi önlemler alındı.

Covid-19'le mücadele kapsamında 31 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanırken CHP'li belediyeler sokağa çıkamayan vatandaşlara Sözcü gazetesi dağıttı.

Birçok il ve ilçede CHP'li belediyeler belediyeye ait resmi araçları kullanarak kendi medya kuruluşları olan Sözcü gazetesini dağıtmaya başladı.





Sözcü gazetesi de bedava dağıtan CHP'li belediyelerin listesini yayınladı.

İşte o liste:

İstanbul'da Beşiktaş ve Avcılar Belediyeleri

Ankara'da Yenimahalle ve Çankaya Belediyeleri

İzmir'de Karşıyaka, Konak ve Gaziemir Belediyeleri

Aydın Efeler Belediyesi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

Samsun Atakum Belediyesi

Konyaaltı Belediyesi

Edremit Belediyesi

Bodrum Belediyesi

Kuşadası Belediyesi

Denizli Merkezefendi Belediyesi

Milas Belediyesi

Muğla Büyükşehir Belediyesi

Marmaris Belediyesi

Muğla Menteşe Belediyesi