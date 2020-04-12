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    • 12.04.2020 15:32
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    'li belediyelerden kendi medyasına destek kampanyası! Sözcü gazetesini böyle dağıttılar!

    Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 31 ilde haftasonu sokağa çıkma yasağı uygulandı. 'li belediyeler, sokağa çıkamayan vatandaşlara kendi yayın kuruluşları olan Sözcü gazetesini bedava dağıtmaya başladı. Sözcü de gazetesini vatandaşa ulaştıran belediyelerin listelerini yayınladı.

    CHP'li belediyeler ücretsiz Sözcü gazetesi dağıttı!

    İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs dünya genelinde 100 bini aşkın kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Koronavirüsün Türkiye'ye de sıçramasının ardından bir dizi önlemler alındı.

    Covid-19'le mücadele kapsamında 31 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanırken 'li belediyeler sokağa çıkamayan vatandaşlara Sözcü gazetesi dağıttı.

    Birçok il ve ilçede ler belediyeye ait resmi araçları kullanarak kendi medya kuruluşları olan Sözcü gazetesini dağıtmaya başladı.



    Sözcü gazetesi de bedava dağıtan CHP'li belediyelerin listesini yayınladı.

    İşte o liste:
    İstanbul'da Beşiktaş ve Avcılar Belediyeleri
    Ankara'da Yenimahalle ve Çankaya Belediyeleri
    İzmir'de Karşıyaka, Konak ve Gaziemir Belediyeleri
    Aydın Efeler Belediyesi
    Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
    Samsun Atakum Belediyesi
    Konyaaltı Belediyesi
    Edremit Belediyesi
    Bodrum Belediyesi
    Kuşadası Belediyesi
    Denizli Merkezefendi Belediyesi
    Milas Belediyesi
    Büyükşehir Belediyesi
    Marmaris Belediyesi
    Muğla Menteşe Belediyesi

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