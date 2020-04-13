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    • 13.04.2020 10:57
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    : 'de kapıcının virüs testi pozitif çıkan 14 katlı bina altına alındı

    haberine göre ’de bir apartmanın kapıcısında virüs testinin pozitif çıkmasının ardından, 14 katlı apartman ya alındı.

    14 katlı bina karantinada
    Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesine bağlı Caddesi üzerinde bulunan Nakış Apartmanının görevlisi rahatsızlığı nedeni ile hastaneye gitti.



    Hastanede yapılan kontroller sonrasında virüs testi pozitif çıkan kapıcının bulunduğu 14 katlı apartman altına alındı.



    14 günlük karantina sürecine alınan apartman, polis ekipleri tarafından kontrol edilerek giriş ve çıkışlara kapatıldı.
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    Haberler Güncel Son dakika: Kayseri'de kapıcının koronavirüs testi pozitif çıkan 14 katlı bina karantina altına alındı
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