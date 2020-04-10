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    Başkan Erdoğan'dan '' paylaşımı: Koronavirüs’le savaşı elbette kazanacağız

    Başkan Erdoğan, Twitter hesabından bugün gerçekleştirilen hakkında paylaşımda bulundu. Erdoğan yaptığı infografik paylaşımında "Allah’ın izniyle Koronavirüs’le savaşı elbette kazanacağız. Ardından da yeni bir dünya gerçeğiyle karşı karşıya kalacağız. Bu nedenle, bir taraftan mücadelemizi sürdürürken diğer taraftan da salgın sonrası dönem için hazırlık yapmalıyız." ifadelerine yer verdi.

    Erdoğan'dan 'Türk Konseyi Zirvesi' paylaşımı

    Başkan Erdoğan, Twitter hesabından bugün gerçekleştirilen hakkında paylaşımda bulundu.

    Erdoğan yaptığı infografik paylaşımında "Allah'ın izniyle Koronavirüs'le savaşı elbette kazanacağız. Ardından da yeni bir dünya gerçeğiyle karşı karşıya kalacağız. Bu nedenle, bir taraftan mücadelemizi sürdürürken diğer taraftan da salgın sonrası dönem için hazırlık yapmalıyız." ifadelerine yer verdi.

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