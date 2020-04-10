Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 10.04.2020 10:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.04.2020 11:03
    ABONE OL

    Son dakika: Başkan Erdoğan zirvesine katılacak

    Son dakika haberi... Başkan , saat 11.00'de 'nin "Covid-19 Salgınıyla Mücadelede İş Birliği ve Dayanışma" konulu Olağanüstü Video Konferans Zirvesine katılacak. Erdoğan bu konferansta önemli açıklamalarda bulunacak.

    Başkan Erdoğan koronavirüs zirvesine katılacak

    Başkan , saat 11.00'de 'nin "Covid-19 Salgınıyla Mücadelede İş Birliği ve Dayanışma" konulu Olağanüstü Video Konferans Zirvesine katılacak. Erdoğan bu konferansta önemli açıklamalarda bulunacak.

    Ayrıntılar geliyor...

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan koronavirüs zirvesine katılacak
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri