Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 11.00'de Türk Konseyi'nin "Covid-19 Salgınıyla Mücadelede İş Birliği ve Dayanışma" konulu Olağanüstü Video Konferans Zirvesine katılacak. Erdoğan bu konferansta önemli açıklamalarda bulunacak.
Cumhurbaşkanı @RTErdogan saat 11:00'de Türk Konseyi'nin "Covid-19 Salgınıyla Mücadelede İş Birliği ve Dayanışma" konulu Olağanüstü Video Konferans Zirvesi'ne katılacaktır.— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) April 10, 2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını @tcbestepe ve @RTErdogan hesaplarından canlı takip edebilirsiniz.
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