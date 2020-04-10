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    Genel Başkan Yardımcısı 'dan sosyal medyadaki 'Bahçeli' spekülasyonlarına tepki

    Genel Başkan Yardımcısı , sosyal medyada MHP Genel Başkanı 'nin sağlık durumuna ilişkin yapılan spekülasyonlara sert tepki gösterdi. Yalçın, "Sokağa çıkma yasağı üzerinden gerek liderimiz ve partimiz, gerekse teşkilatlarımız hakkında sosyal medyada döndürülmeye çalışılan fitne fırıldaklarıyla karalama kampanyalarına milletimizin itibar etmeyeceğine eminiz." ifadelerini kullandı.

    Yalçın'dan 'Bahçeli' spekülasyonlarına tepki

    Genel Başkan Yardımcısı , sosyal medyada MHP Genel Başkanı 'nin sağlık durumuna ilişkin yapılan spekülasyonlara sert tepki gösterdi.

    Semih Yalçın'ın Twitter üzerinden yaptığı açıklama şöyle:
    "30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu dolayısıyla oluşması muhtemel sosyal mesafe ihlallerinin yol açabileceği korona virüs yayılımını engellemek üzere alınan ve bu gece yarısından itibaren iki gün geçerli olacak sokağa çıkma yasağı kararı, yerinde ve uygundur.

    Lideriyle, MYK üyeleriyle, milletvekilleriyle, teşkilatları ve mensuplarıyla milletimizin emrinde olan MHP; sokağa çıkma yasağına uyulması için olanca titizliğin gösterilmesini, vatandaşlarımızdan hararetle beklemektedir.

    Yasak kararına riayet edilmesi, toplum sağlığı açısından alınan tedbirlerin ve korona virüse karşı sürdürülen mücadelenin etkili olması bakımından elzemdir. Bu hususta an itibariyle MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda bütün teşkilatlarımız uyarılmıştır

    Sokağa çıkma yasağı üzerinden gerek liderimiz ve partimiz, gerekse teşkilatlarımız hakkında sosyal medyada döndürülmeye çalışılan fitne fırıldaklarıyla karalama kampanyalarına milletimizin itibar etmeyeceğine eminiz.

    Milletimizin bu badireden daha da güçlenerek çıkacağına ve aydınlık günlerin uzakta olmadığına, davamıza inandığımız gibi inanıyor; "Lütfen biraz daha sabır!" diyoruz."

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