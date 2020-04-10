MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medyada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yapılan spekülasyonlara sert tepki gösterdi.

Semih Yalçın'ın Twitter üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu dolayısıyla oluşması muhtemel sosyal mesafe ihlallerinin yol açabileceği korona virüs yayılımını engellemek üzere alınan ve bu gece yarısından itibaren iki gün geçerli olacak sokağa çıkma yasağı kararı, yerinde ve uygundur.

Lideriyle, MYK üyeleriyle, milletvekilleriyle, teşkilatları ve mensuplarıyla milletimizin emrinde olan MHP; sokağa çıkma yasağına uyulması için olanca titizliğin gösterilmesini, vatandaşlarımızdan hararetle beklemektedir.

Yasak kararına riayet edilmesi, toplum sağlığı açısından alınan tedbirlerin ve korona virüse karşı sürdürülen mücadelenin etkili olması bakımından elzemdir. Bu hususta an itibariyle MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda bütün teşkilatlarımız uyarılmıştır

Sokağa çıkma yasağı üzerinden gerek liderimiz ve partimiz, gerekse teşkilatlarımız hakkında sosyal medyada döndürülmeye çalışılan fitne fırıldaklarıyla karalama kampanyalarına milletimizin itibar etmeyeceğine eminiz.

Milletimizin bu badireden daha da güçlenerek çıkacağına ve aydınlık günlerin uzakta olmadığına, davamıza inandığımız gibi inanıyor; "Lütfen biraz daha sabır!" diyoruz."