İşte Takvim Gazetesi yazarı Zafer Şahin'in yazısının ilgili kısmı:



Bir süredir Koronavirüs sebebiyle askerlik süresinin geçici olarak uzayabileceği söylentileri hız kazandı.

İşin aslını "Böyle bir ihtimal var mı?" diyerek güvenlik kaynaklarına sordum.

Detaylara geçmeden kısa bir bilgilendirme yapmakta fayda var.





TSK'da terhis olacak askerler tezkereye 14 gün kala karantinaya alınıp öyle evine yollanıyor. Aynı şekilde askere alınacak gençler de 14 günlük karantinadan sonra kışlaya giriyor.

Orduda son terhisler 1 Nisan'da oldu. En son celp dönemi ise 19 Mart'tı. Bir sonraki terhis döneminde 60 bin kişi tezkere alacak. 60 bin kişi de kışlanın yolunu tutacak.

SON SÖZÜ ERDOĞAN SÖYLEYECEK!

Virüsle mücadelede en kritik aşamaya girdiğimiz şu günlerde 120 bin kişinin Türkiye'nin dört bir yanına ve kışlalara dağılması risk yaratabilir.

Yani askerlik süresinin kısa bir süre için uzama ihtimali var. Tabi bu durumda yeni celpler de duracak. Ancak henüz alınmış bir karar yok. Son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan söyleyecek.

MSB bir süre önce bedelli yükümlülerinin celp ve sevk işlemlerini ertelemişti. Aldığım bilgiye göre Korona sebebiyle bedelli yükümlüleri 1 aylık uzaktan eğitim ve sonrasındaki bir sınav ile askerlik görevlerini tamamlayabilir. Bu model daha önce dövizle askerlik yapan yükümlülerde denenmişti.

Güvenlik kaynakları askerlik süresinin uzaması kararının hem milletin hem de Mehmetçiğin sağlığı için alınabileceğine dikkat çekiyor ve ekliyor:

"Mehmetçik gerekirse 1 gün geç terhis olsun ama sağlıklı bir şekilde evine dönsün."

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