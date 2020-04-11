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    • 11.04.2020 Gazete
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    30 büyükşehir ve 'ta, hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi

    Coronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve 'ta, hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Fırınlar sağlık kuruluşları, eczaneler ve su dağıtım firmaları açık olacak.

    31 şehir 2 gün evde kalacak

    30 büyükşehir ve 'ta, hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Fırınlar sağlık kuruluşları, eczaneler ve su dağıtım firmaları açık olacak.



    HAFTASONU EVDEYİZ
    Coronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saatliğine sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak, yarın gece 00.00'da sona erecek.

    İçişleri Bakanlığı, dün gece saat 24.00'ten itibaren 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan etti. Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, , Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, , , Kayseri, , Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, , , Samsun, , , Trabzon, Van ile Zonguldak'ta uygulama pazar gecesi 00.00'da sona erecek. Şehirlerdeki fırınlar, eczaneler, su satan işyerleri, PTT, kargolar, dağıtım şirketleri ve akaryakıt istasyonları açık olacak.

    Marketler ve pazar yerleri ise kapalı kalacak. Gazete, radyo ve televizyon kuruluşlarında görevli olanlar, Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları yasaktan muaf tutulacak.

    CİDDİ BİR TEDBİR
    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu normal bir sokağa çıkma yasağı değil, ciddi bir tedbirdir. Yasağını ihlal etmenin cezası ise 3 bin 186 liradır" diye konuştu.



    İzmir Konak, dün en sessiz günlerinden birini yaşadı.



    Haberi alan vatandaşlar, market ve büfelere giderek alış veriş yaptı.



    Vatandaşlar tezgahlardan 2 günlük sebze ve meyve ihtiyacını karşıladı.


    Fırındaki ekmeler kısa sürede tüketildi.

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