Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 il için alınan 2 günlük sokağa çıkma yasağı hakkında açıklama yaptı.
TCDD'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığının 09.04.2020 tarihli sokağa çıkma yasağı talimatları doğrultusunda, yasak kapsamı haricinde olan görevli ve vatandaşlarımızın ev, iş yeri ve görev mahalleri arasında ulaşımlarının sağlanabilmesi amacıyla Marmaray trenleri 06.00-22.00 saatleri içerisinde Halkalı-Gebze arasında yarım saat aralıklarla çalıştırılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.
İşte TCDD'nin sokağa çıkma yasağına ilişkin yaptığı o açıklama;
TCDD'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığının 09.04.2020 tarihli sokağa çıkma yasağı talimatları doğrultusunda, yasak kapsamı haricinde olan görevli ve vatandaşlarımızın ev, iş yeri ve görev mahalleri arasında ulaşımlarının sağlanabilmesi amacıyla Marmaray trenleri 06.00-22.00 saatleri içerisinde Halkalı-Gebze arasında yarım saat aralıklarla çalıştırılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.
İşte TCDD'nin sokağa çıkma yasağına ilişkin yaptığı o açıklama;
#Marmaray #TCDD pic.twitter.com/GfBRwfCNHl— TCDD-Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 🇹🇷 (@TCDDemiryollari) April 10, 2020
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.