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    'den 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması! Marmaray trenleri yarım saat aralıklarla çalışacak...

    Son dakika haberi... Türkiye () yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 il için alınan 2 günlük sokağa çıkma yasağı hakkında açıklama yaptı. TCDD'nin hesaplarından yapılan açıklamada, Marmaray trenleri 06.00-22.00 saatleri içerisinde Halkalı-Gebze arasında yarım saat aralıklarla çalıştırılacağı ifade edildi.

    TCDD'den 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması
    Türkiye () yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 il için alınan 2 günlük sokağa çıkma yasağı hakkında açıklama yaptı.

    TCDD'nin hesaplarından yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığının 09.04.2020 tarihli sokağa çıkma yasağı talimatları doğrultusunda, yasak kapsamı haricinde olan görevli ve vatandaşlarımızın ev, iş yeri ve görev mahalleri arasında ulaşımlarının sağlanabilmesi amacıyla Marmaray trenleri 06.00-22.00 saatleri içerisinde Halkalı-Gebze arasında yarım saat aralıklarla çalıştırılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.




    İşte TCDD'nin sokağa çıkma yasağına ilişkin yaptığı o açıklama;

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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