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    • 10.04.2020 23:42
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    İletişim Başkanı Altun'dan sokağa çıkma yasağına ilişkin açıklama

    Son dakika haberine göre, İletişim Başkanı sokağa çıkma yasağına ilişkin açıklamalarda bulundu. Altun, "Bu geceden itibaren 31 ilimizde uygulanacak sokağa çıkma yasağı sadece 48 saatliğine olup; fırın, eczane gibi vatandaşlarımızın acil ya da temel ihtiyaçlarının karşılanacağı işletmeler bu yasak sırasında faaliyetlerine devam edecektir." ifadelerine yer verdi.

    Altun'dan sokağa çıkma yasağına ilişkin açıklama

    İletişim Başkanı sokağa çıkma yasağına ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Altun'un açıklamaları şu şekilde:
    Bu geceden itibaren 31 ilimizde uygulanacak sokağa çıkma yasağı sadece 48 saatliğine olup; fırın, eczane gibi vatandaşlarımızın acil ya da temel ihtiyaçlarının karşılanacağı işletmeler bu yasak sırasında faaliyetlerine devam edecektir.

    Bu 31 ilimizde yaşayan tüm vatandaşlarımızın haftasonu uygulanacak sokağa çıkma yasağına paniğe kapılmadan uymalarını, öncesinde ise sosyal mesafenin azalmasına sebep olacak davranışlardan kaçınmalarını önemle rica ediyoruz.

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