Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 10.04.2020 23:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.04.2020 23:18
    ABONE OL

    Son dakika: sonrası İçişleri Bakanı 'dan açıklama

    Son dakika haberine göre, 31 ilde 2 gün sonrası İçişleri Bakanı Süleyman açıklamalarda bulundu. Soylu, "Vatandaşımızdan talebimiz şudur, telaşa gerek yok." ifadelerini kullandı.

    Bakan Soylu'dan 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması

    31 ilde 2 gün sonrası İçişleri Bakanı Süleyman açıklamalarda bulundu.

    Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:
    Vatandaşımızdan talebimiz şudur, telaşa gerek yok.

    Bu telaşa gerek yok, yarın fırınlar açık.

    Pazar günden itibaren bu devam edecek diye bir söz konusu olmasın.

    Pazar akşamı bitecektir.

    Bir bulaşa kapılmak için bu kalabalığa gerek olmadığını, herkesin sakin olmasını istiyorum.

    Yarım saat içerisinde yoğunluk ortadan kalkar.

    Sokağa çıkılmaması için bütün detaylar düşünüldü.

    Detaylar gelecek...

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Güncel Son dakika: Sokağa çıkma yasağı sonrası İçişleri Bakanı Soylu'dan açıklama
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri