31 ilde 2 gün sokağa çıkma yasağı sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Vatandaşımızdan talebimiz şudur, telaşa gerek yok.

Bu telaşa gerek yok, yarın fırınlar açık.

Pazar günden itibaren bu devam edecek diye bir söz konusu olmasın.

Pazar akşamı bitecektir.

Bir bulaşa kapılmak için bu kalabalığa gerek olmadığını, herkesin sakin olmasını istiyorum.

Yarım saat içerisinde yoğunluk ortadan kalkar.

Sokağa çıkılmaması için bütün detaylar düşünüldü.

Detaylar gelecek...