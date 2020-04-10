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    • 10.04.2020 14:36
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    Son dakika: Genel Başkanı 'dan ve 'ye sert tepki: Cumhuriyet tarihine geçecek devasa bir utanç levhası!

    Eli kanlı terör örgütü ’nın Kulp’ta sivillere yönelik düzenlediği saldırı hakkında ve ’ye sert tepki gösteren Genel Başkan Yardımcısı , Atatürk'ün kurduğu CHP'nin, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadının hamisi, teröristlerin hadimi haline geldiğini savunarak, “Cumhuriyet tarihine geçecek ‘büyük bir politik skandal’ ve ‘devasa bir utanç levhası’” ifadelerini kullandı. Yalçın, saldırının "bölücü örgütün Meclis'teki siyasi kanadına kırsaldan destek amacı taşıdığını" ifade etti.

    MHP'den CHP ve HDP'ye sert tepki!

    Yalçın, "infaz düzenlemesi" hakkında yaptığı yazılı açıklamada, ve İYİ Partinin siyasi suçlara infaz indirimi getirilmemesini bahane ederek 'nin Meclis'teki eylemlerine destek vermesini eleştirdi.

    Yalçın, "İnfaz indirimini 'siyasi af' olarak göstermeye çalışan bu iflah olmaz üç ayaklı sorun üretme güruhu, maazallah ileride hapishanelerde bir salgın hastalık baş gösterse o zaman da devleti gereken tedbirleri almamakla suçlamaktan utanmayacaktır." ifadelerini kullandı.

    Atatürk'ün kurduğu CHP'nin, terör örgütü 'nın siyasi kanadının hamisi, teröristlerin hadimi haline geldiğini savunan Yalçın, bu durumu Cumhuriyet tarihine geçecek "büyük bir politik skandal" ve "devasa bir utanç levhası" olarak nitelendirdi.

    Yalçın, "infaz düzenlemesi" hakkında yaptığı yazılı açıklamada, CHP ve İYİ Partinin siyasi suçlara infaz indirimi getirilmemesini bahane ederek HDP'nin Meclis'teki eylemlerine destek vermesini eleştirdi.

    Yalçın, "İnfaz indirimini 'siyasi af' olarak göstermeye çalışan bu iflah olmaz üç ayaklı sorun üretme güruhu, maazallah ileride hapishanelerde bir salgın hastalık baş gösterse o zaman da devleti gereken tedbirleri almamakla suçlamaktan utanmayacaktır." ifadelerini kullandı.

    Atatürk'ün kurduğu CHP'nin, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadının hamisi, teröristlerin hadimi haline geldiğini savunan Yalçın, bu durumu Cumhuriyet tarihine geçecek "büyük bir politik skandal" ve "devasa bir utanç levhası" olarak nitelendirdi.

    "MİLLETİMİZ BU YAPILANLARI UNUTMAYACAKTIR"
    Bu üçlü ittifakın derdinin, koronavirüsle mücadele kapsamında sağlık alanında atılan ve bütün dünyanın takdir ettiği başarılı adımları görmezden gelip ve milli tesanüdü gölgelemek olduğunu ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:

    "Gerek salgına karşı alınan önlemler bağlamında evlerinde gönüllü hapis hayatı yaşayan vatandaşlarımız, gerekse infaz indirimi yasasının çıkmasını hararetle bekleyen yüz binlerce hükümlü yakını; CHP-İP-HDP triosunun yok yere çıkardığı hırgür ve engelleme çabalarını, bir kenara not etmiştir. Milletimiz bu yapılanları unutmayacak ve ilk sandık buluşmasında hatırlayacaktır."

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    Haberler Güncel Son dakika: MHP Genel Başkanı Semih Yalçın'dan CHP ve HDP'ye sert tepki: Cumhuriyet tarihine geçecek devasa bir utanç levhası!
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