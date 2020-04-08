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    • 08.04.2020 15:28
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    Son dakika: Meclis'te MHP ve 'li vekiller arasında gerginlik çıktı

    Son dakika haberi... Gündem dışı konuşmalar sırasında yaşanan terör tartışması sonrasında Genel kurulu karıştı, MHP ve 'li vekiller arasında gerginlik çıktı. HDP, dün de görüşmeler sırasında teröristlere af istemiş ve Meclis'te provokasyona yol açmıştı.


    MHP ve grupları arasında gerginlik yaşandı. Araya giren diğer milletvekilleri tartışmanın kavgaya dönüşmesini engelledi.



    DÜN DE TERÖRİSTLERE AF İSTEMİŞLERDİ
    Genel Kurulu dün ceza infaz yasasını görüşmüştü. Görüşmede terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP yine provokatif tavırlar sergilemişti. Teröristlere af isteyen HDP'ye, seçimlerdeki ortağı CHP de destek vermişti. Meclis geleneğini hiçe sayan protestolarda HDP'li vekillerin dövizler açtığı görülmüştü.

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