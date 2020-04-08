

MHP ve HDP grupları arasında gerginlik yaşandı. Araya giren diğer milletvekilleri tartışmanın kavgaya dönüşmesini engelledi.







DÜN DE TERÖRİSTLERE AF İSTEMİŞLERDİ

TBMM Genel Kurulu dün ceza infaz yasasını görüşmüştü. Görüşmede terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP yine provokatif tavırlar sergilemişti. Teröristlere af isteyen HDP'ye, seçimlerdeki ortağı CHP de destek vermişti. Meclis geleneğini hiçe sayan protestolarda HDP'li vekillerin dövizler açtığı görülmüştü.



