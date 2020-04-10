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    Terörist elebaşı Öcalan portresi yerine dev Türk bayrağı! 'de dikkat çeken kare

    Suriye'nin kentindeki Darmık dağında bulunan ve Zeytin Dalı Harekatı sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bombalanan terör örgütü elebaşısı Öcalan portresinin olduğu yere dev bir Türk bayrağı yapıldı.

    Terörist elebaşı Öcalan portresi yerine dev Türk bayrağı

    Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyindeki bölgesine Zeytin Dalı Harekatı'nı gerçekleştirerek YPG/'lı teröristleri etkisiz hale getirmişti. Bölgede hakimiyet sağlandıktan sonra, Suriyelilere güvenli bir yaşam koridoru ve alanı oluşturulmuştu. 'nın başarılı operasyonu sırasında YPG/PKK'lı teröristlerin dağın başına resmettiği terörist başı Abdullah Öcalan görseli yok edilmişti. Şimdi aynı bölgeye devasa bir Türk Bayrağı resmedildi.

    TERÖRİST BAŞININ RESMİ YOK EDİLDİ
    Afrin'in Bülbül tepesi teröristlerin üs olarak kullandığı noktalar arasında yer alıyordu. TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı sonrası kırsala kaçan teröristler Bülbül bölgesini savunmak için mücadele etse de havadan düzenlenen başarılı operasyonlar ve kara desteği ile etkisiz hale getirildiler. O dönemde hava harekatında dağa çizilen terörist başı Abdullah Öcalan posteri de yok edilmişti. Görüntüler uluslararası basında da geniş yer tutmuştu.

    AYNI YERDE DEV TÜRK BAYRAĞI
    Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı ile birlikte huzur hakim kılındı. Suriyelilerin birçoğu bölgeye geldi. Dükkanlar, pazarlar açıldı. TSK bölgede güvenliği ve huzuru tesis etti. Son olarak da terörist başı Öcalan'ın posterinin yok edildiği yere dev Türk Bayrağı çizildi.

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