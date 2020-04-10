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    • 10.04.2020 14:59
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

    Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, 'da 'lı teröristlerce önceden döşenen el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu şehit olan vatandaşların ailelerine başsağlığı diledi.

    Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

    İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Başkan , 'da 'lı teröristlerce önceden döşenen EYP'nin (el yapımı patlayıcı) patlatılması sonucu şehit olan vatandaşların ailelerine başsağlığı diledi.

    Erdoğan, Diyarbakır'da şehit olan Sedat Hazar, Hacı Akdeniz, Burhan Tanrıkulu, Alaattin Yıldız ve Ahmet Erboğa'nın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.


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