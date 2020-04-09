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    Kulp'ta 5 köylünün şehit edildiği saldırıya ilişkin 5 süpheli yakalandı!

    Son dakika haberi... ’ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden 5 köylünün 'lı teröristlerce şehit edildiği saldırıyla ilgili olduğu değerlendirilen 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden bazıları hakkında daha önce "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan işlem başlatıldığı da öğrenildi.

    Kulp'taki alçak saldırıya ilişkin 5 gözaltı!

    'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden 5 köylünün 'lı teröristlerce şehit edildiği saldırıda flaş bir gelişme yaşandı.

    Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilçenin Güleç Mahallesi kırsalında dün odun toplamaya giden köylülerin bulunduğu aracın geçişi sırasında terör örgütü PKK mensuplarınca el yapımı patlayıcıyla düzenlenen ve Sedat Hazar (39), Burhan Tanrıkulu (38), Ahmet Erboğa (32), Alaattin Yıldız (50) ve Hacı Akdeniz'in (50) şehit olduğu saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

    5 ŞÜPHELİ YAKALANDI
    Soruşturma kapsamında saldırıyla ilgili oldukları değerlendirilen 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda şüphelilerden 5'i yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

    "TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPMAK" SUÇUNDAN İŞLEM BAŞLATILDI
    Şüphelilerden bazıları hakkında daha önce "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan işlem başlatıldığı da öğrenildi.

    Bir şüphelinin yakalanması için de operasyon sürüyor.

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