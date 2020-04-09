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    • 09.04.2020 10:59
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    Son dakika: Diyarbakır Kulp'taki terör saldırısında şehit olan 5 kişi son yolculuğuna uğurlandı

    Son dakika haberi... Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giderken PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 5 kişinin cenazesi düzenlenen törenle toprağa verildi.

    Kulp şehitlerine veda

    Kulp'un Güleç Mahallesi kırsalında dün odun toplamaya giden köylülerin bulunduğu aracın geçişi sırasında terör örgütü PKK mensuplarınca el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda şehit olan Sedat Hazar (39), Burhan Tanrıkulu (38), Ahmet Erboğa (32), Alaattin Yıldız (50) ve Hacı Akdeniz (50) için Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi ek binası önünde tören yapıldı.

    Şehit yakınları ile Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun da katıldığı törenin ardından cenazeler Kulp ilçesine uğurlandı.

    Kulp'a götürülen cenazeler ilçe mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi.

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