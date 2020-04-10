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    • 10.04.2020 08:07
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    'den Türkiye'ye teşekkür! le mücadelede dünyaya örnek gösterdi

    Dünya Sağlık Örgütü'nün Türkiye temsilcisi Pavel Ursu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Türkiye'ye teşekkür etti. le mücadele konusunda Türkiye'nin dünyaya örnek bir tavır sergilediğini belirten Ursu, ayrıca Türkiye'nin süreci şeffaf bir şekilde yürüttüğünü ve verileri eletronik ortamlarda doğru yaptığını ifade etti.

    DSÖ'den Türkiye'ye teşekkür! Dünyaya örnek gösterdi

    salgını dünyaya hızla yayılırken ve birçok ülke tarafından küçümsenirken, ülkemizde daha vakaya rastlanmamasına rağmen tedbirler alınmaya başlanmıştı.

    Özellikle Türkiye'nin sınır komşularında koronavirüs vakalarının ortaya çıkmasıyla tedbirler sıkılaştırılmış, ülkemizde de vaka tespit edilmesinin ardından daha sert tedbirler alınmıştı.

    ŞEFFAF ŞEKİLDE GÜNCEL DURUM PAYLAŞILIYOR
    Günlük olarak koronavirüse dair bilgiler paylaşılırken, vatandaşların daha kolay bilgilendirilmesi amacıyla koronavirüse dair güncel bilgilerin anlık güncellendiği bir internet sitesini vatandaşların hizmetine açmıştı.

    Yurtdışında birçok ülkede Türkiye güvenli bir ülke gösterilirken, ülkemizde alınan tedbirler örnek gösterilerek Avrupa'daki ülkelerin vatandaşları hükümetlerini eleştirmişti.

    TÜRKİYE ÖRNEK ÜLKE GÖSTERİLDİ
    Dünya Sağlık Örgütü () Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu da Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelede örnek bir ülke olduğunu belirtti.

    "TÜRKİYE MUAZZAM ÇABALARI SAYESİNDE ÖRNEK BİR ÜLKE"
    Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ursu, Türkiye'deki salgınla ilgili test, vaka ve can kaybını içeren güncel rakamları değerlendirdi. Ursu, "Türkiye, tanı kapasitesi ve Kovid-19 ile mücadelede tedavi konusundaki muazzam çabaları sayesinde örnek bir ülke. Türkiye bu süreci, vaka ve ölüm verilerini elektronik ortamdaki doğru paylaşımlarla şeffaf bir şekilde yürütmektedir." ifadelerini kullandı.

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