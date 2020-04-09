Buldukları her fırsatta PKK, DHKPC gibi terör örgütlerinin sözcülüğüne soyunan, Milli SİHA'lar gibi projelere ket vurma peşine düşen Türk Tabipler Birlliği, Türkiye'nin koronavirüsle etkin mücadelesini baltalamak için yine sahneye çıktı.

TTB, Sağlık Bakanlığı'nın şeffaf yürüttüğü süreci karalamaya kalktı. Bakanlığın koronavirüs ölümlerini Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre raporlamadığını savunan Birlik bazı ölümlerin doğal ölüm olarak kayda geçirildiğini iddia etti.

CHP YANDAŞI MEDYA ÇANAK TUTTU

TTB'nin Türkiye'nin yönettiği şefaf süreci baltalamaya çalıştığı bu algı operasyona yine CHP yandaşı medya ortak oldu. Koronavirüs üzerinden manipülatif haberlere imza atan Cumhuriyet ve Birgün TTB'nin iddialarını maneşete taşıdı.

Cumhuriyet gazetesi'nin "TTB: Sağlık Bakanlığı Kovid-19 ölümlerini Dünya Sağlık Örgütü kodlarına göre raporlamıyor" başlığıyla duyurduğu yalan haberi Birgün gazetesi de "Sağlık Bakanlığı ölümleri DSÖ kodlarına göre raporlamıyor" başlığıyla 1. Sayfa manşetiyle duyurdu.

GERÇEK BÖYLE ORTAYA ÇIKTI

Tabipler Birliği'nin bu yalanı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge'un yaptığı görüşmenin detaylarıyla ortaya çıktı.

DSÖ DİREKTÖRÜ TÜRKİYE'Yİ TEBRİK ETMİŞTİ

Hans Kluge "Veri paylaşımı konusunda ise özellikle mortalite verilerin elektronik platforma paylaşılması sizi takdir ediyorum" sözleriyle Fahrettin Koca'ya teşekkürlerini iletmiş ve sürecin şeffaflığını ortaya koymuştu.

Türk Tabipler Birliği'nin iddialarının gerçeği yansıtmadığı ortadaydı. DSÖ Türkiye'nin veri paylaşımı konusunda örnek olduğunu günler öncesinden açıklamıştı. Hatta salgına karşı verilen mücadeleden övgü ile söz etmişti

DSÖ'DEN BAKAN KOCA VE BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Kluge, "Ayrıca verileri uluslararası sağlık tüzüğüne göre paylaşarak bu platformun kapsamını da genişletebiliriz. Sayın Bakan bu vesile ile gereken kaynakların seferber edilmesi için attığı adımlar ve mücadelede gösterdiği liderlik için Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdirlerimi iletmek istiyorum." İfadeleriyle sürecin şeffaf yönetilmesinden dolayı Başkan Erdoğan'a teşekkür etmişti.

İşte tüm bu gerçeklere rağmen TTB ve CHP yandaşı Cumhuriyet ve Birgün gazeteleri, Sağlık Bakanlığını suçladı. Sağlık çalışanlarının haftalardır hayatlarını hiçe sayarak verdiği mücadeleri görmezden geldi.

TTB'NİN SKANDALLARINDAN BAZILARI

TTB yerli tanı kiti için yaptıkları skandal açıklama ile de gündeme gelmişti TTB, yerli tanı kiti üretiminin başarı olmadığını savunmuş ve önemsizleştirmeye çalışmıştı.

Koronavirüsün Türkiye'de görülmeye başladığı ilk günlerde TTB Başkanı Sinan Adıyaman belge ile değil duyumlar üzerine harekete ederek hasta sayıları ile ilgili gerçek olmayan rakamlar paylaşmıştı.

Şehir hastanelerine de karşı olan birlik Zeytin Dalı Harekatı'na "savaş bir halk sorunudur" sözleriyle karşı çıkmış ve büyük tepki çekmişti.