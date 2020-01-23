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  • Son Güncelleme: 23.01.2020 11:35

bu kez virüs üzerinden 'ye karşı algı yaratma peşinde!

Havalimanı konusunda onlarca yalan ve iftira dolu haber yapan bu sefer de koronavirüsü üzerinden 'nı ve 'yi hedef aldı.


ile husumeti olduğunu her fırsatta yalan ve iftiralarla açıkça belli eden karanlık hücre bir kez daha devreye girdi.

'in Vuhan kentinde yayılan koronavirüsü için tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bütün havalimanlarında önlem alınıyor. Ancak , Havalimanı'na olan karşıtlığını bu kez de virüs algısıyla gündeme getirdi.

Salgının Türkiye ile özdeşleşmesi için ve Türk bayraklı fotoğraf kullanan Cumhuriyet Gazetesi'ne sosyal medyadan binlerce tepki yağdı.

''SALGINLA TÜRKİYE'NİN ADI ÖZDEŞLEŞSİN DİYE...''
Bu olay üzerine Twitter hesaplarından binlerce mesaj atan vatandaşlar, ''Türkiye'nin adı salgınla özdeşleşsin diye bu görseli dijital hafızaya atıyorlar'' yorumlarında bulundular.

Bazı vatandaşlar ise Cumhuriyet Gazetesi'nin haberini paylaşarak, ''bunlar varken düşmana gerek yok'' tepkisinde bulundu.

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kıbrıslı kıbrıslı

feto ile temas içinde oldukları belli.....

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cevapla 23.01.2020 11:59
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