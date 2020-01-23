

Türkiye ile husumeti olduğunu her fırsatta yalan ve iftiralarla açıkça belli eden karanlık hücre bir kez daha devreye girdi.

Çin'in Vuhan kentinde yayılan koronavirüsü için tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bütün havalimanlarında önlem alınıyor. Ancak Cumhuriyet Gazetesi, İstanbul Havalimanı'na olan karşıtlığını bu kez de virüs algısıyla gündeme getirdi.





Salgının Türkiye ile özdeşleşmesi için İstanbul Havalimanı ve Türk bayraklı fotoğraf kullanan Cumhuriyet Gazetesi'ne sosyal medyadan binlerce tepki yağdı.





''SALGINLA TÜRKİYE'NİN ADI ÖZDEŞLEŞSİN DİYE...''

Bu olay üzerine Twitter hesaplarından binlerce mesaj atan vatandaşlar, ''Türkiye'nin adı salgınla özdeşleşsin diye bu görseli dijital hafızaya atıyorlar'' yorumlarında bulundular.

Bazı vatandaşlar ise Cumhuriyet Gazetesi'nin haberini paylaşarak, ''bunlar varken düşmana gerek yok'' tepkisinde bulundu.