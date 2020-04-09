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    • 09.04.2020 21:38
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    Ekrem İmamoğlu'nu tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 'li tutuklandı

    Son dakika haberi! Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu elektronik posta yoluyla tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 'li şüpheli 'nun tutuklanmasına karar verildi.

    İmamoğlu'nu tehdit eden CHP'liyle ilgili flaş gelişme

    Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu elektronik posta yoluyla tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli T.G.'nin tutuklanmasına karar verildi.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye getirilen şüpheli T.G. savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

    TEHDİT SUÇUNDAN TUTUKLANDI
    Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli T.G.'nin "tehdit" suçundan tutuklanmasına hükmetti.

    Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarınca yapılan suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında aranan şüpheli T.G. dün Ankara'da yakalanarak İstanbul'a getirilmişti. Bugün emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, akşam saatlerinde adliyeye getirilmişti.

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