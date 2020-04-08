Koronavirüs üzerinden provokatif ve yalan haberlere imza atan Cumhuriyet gazetesi yine bir çarpıtma habere imza attı.

Cumhuriyet gazetesi TÜBİTAK'ın koronavirüse karşı aşı ve ilaç geliştirme dahil Ar-Ge projelerine katılacak stajyer araştırmacılara verilecek burs haberini çarpıttı.

BAKAN VARANK PROJEYİ DUYURDU

Bakan Varank'ın "Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı ve ilaç geliştirme dahil Ar-Ge projelerinde çalışmak isteyenler için "TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı (STAR) Burs Programı"nı başlatıyoruz." ifadeleriyle duyurduğu projeyi çarpıtan Cumhuriyet gazetesi "Aşı ve ilaç geliştirenlere 6 bin lira burs desteği" ifadelerini kullandı.

Bakan Varank'ın duyurduğu proje şu şekildeydi:

Ülkemizin COVID-19 salgını ile mücadelesine katkı vermek; salgının toplumda yayılımının en aza indirilmesi ve kontrol altına alınmasını sağlamak, başta risk altındaki gruplar olmak üzere toplum sağlığının korunması ve salgının olumsuz sosyo-ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla STAR -Stajyer Araştırmacı Burs Programını çağrıya açıyoruz.

COVID-19'un teşhis ve tedavisinde kullanılan ürünler, ortam koşullarının iyileştirilmesine yönelik ekipmanlar ile hastalıkların önlenmesinde etkili koruyucu ürünlerin geliştirilmesi ve yeni tip koronavirüs mücadelesi ile ilişkili olabilecek tüm kamu destekli Ar-Ge projelerine destek veriyoruz.

Bu doğrultuda, ülkemizde COVID-19 ile mücadele eden yetkin bilim insanlarının nitelikli projelerinde görev almak isteyen lisans, tezli yüksek lisans ve doktora öğrenimi gören öğrencilerimizin ve doktora sonrası araştırmacıların programa başvurularını bekliyoruz.

"Koronavirüs, alacağımız tedbirlerden güçlü değildir" dediğimiz bu dönemde, araştırmacılarımızın işbirliği yapma potansiyelini artırmayı amaçlayan çağrımıza başvurular 08.04.2020 tarihinden itibaren yapılabilecektir.

CUMHURİYET GAZETESİ PROJEYİ ÇARPITTI

Cumhuriyet gazetesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın duyurduğu projeyi "Aşı ve ilaç geliştirenlere 6 bin lira burs desteği" ifadeleriyle haberleştirdi.

BAKAN VARANK'TAN TEPKİ

Projenin çarpıtılarak haberleştirilmesine Bakan Varank'tan tepki geldi. Varank tepkisini, "Mesleğinizde staj yapmak önemli. Aksi takdirde Cumhuriyet gazetesi editörleri gibi, okuduğunuzu anlamazsınız." ifadeleriyle ortaya koydu.

"MESLEĞİNDE STAJ YAPMAK ÖNEMLİ AKSİ TAKDİRDE CUMHURİYET GAZETESİ EDİTÖRLERİ GİBİ..."

Varank'ın açıklaması şu şekilde:

Söz konusu destek; aşı ve ilaç çalışmalarına katılacak STAJYER araştırmacılar için veriliyor. Mesleğinizde staj yapmak önemli. Aksi takdirde Cumhuriyet gazetesi editörleri gibi, okuduğunuzu anlamazsınız.