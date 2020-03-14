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Terör örgütlerini destekleme fırsatlarını kaçırmayan , koronayla mücadeleye zerre katkı yapmadı

Her fırsatta terör örgütü destekçiliği yapan, asıl görevini unutup siyasi dalgalara kapılarak 'yi ileri taşıyacak projelere muhalefet eden , vakasının ardından kayıplara karıştı.

  • Güncel
  • 14.03.2020 15:57
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  • Son Güncelleme: 14.03.2020 16:03
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Terör örgütlerini destekleme fırsatlarını kaçırmayan Türk Tabipler Birliği, koronayla mücadeleye zerre katkı yapmadı
, DHKPC gibi terör örgütlerinin sözcülüğünü yapan, Kanal İstanbul ve Milli SİHA'lar gibi mega projelere ket vurma peşine düşen Türk Tabipler Birlliği, 'de vakası görülmesinin ardından kayıplara karıştı.

ASIL GÖREVİNİ UNUTTU
Siyasi dalgalara kapılıp tepki çeken birçok açıklamaya imza atan , asıl görevini adeta unuttu. Türkiye'nin aldığı koronavirüs önlemlerine zerre destek vermeyen TTB, halkı bilinçlendirmek adına da en ufak bir adım dahi atmadı.

Tabipler Birliği ilaç vurgununa seyirci kaldı

PKK'NIN İLAÇ VURGUNUNA SEYİRCİ KALDI
Gezi olaylarında başrolde olan, terör örgütü PKK'nın arka bahçesi haline gelen , üzerine vazife olmayan her konuda görüş bildirirken, PKK'nın 250 milyon liralık ilaç vurgunu karşısında sus-pus olmuştu. Ne Türk Tabipler Birliği ne de Eczacılar Odası tek cümlelik kurumsal açıklama yayınlamamıştı.


ZEYTİN DALI'NA KARŞI ÇIKTILAR
PKK vurgunlarına sessiz kalan TTB, Türkiye'nin terör operasyonları konusunda muhalefet yapmaktan geri durmadı. Türk Tabipler Birliği, 'nın Afrin'de teröristleri temizlemek için başlattığı operasyondan rahatsız olmuş, operasyonla ilgili, "Savaş bir halk sağlığı sorunudur" tanımlaması yapmıştı.

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