Ne kadar çok konuşursanız maske o kadar nemlenir ve kullanım ömrü kısalır.. Maskeyi kulak halkalarını tutarak yüzünüze yerleştirin. Maskeyi çıkartmadan önce de el dezenfekte işlemini tekrar etmeyi unutmayın. Maskeyi kulak halkalarından çıkartın ve dokunmadan çöpe atın. Tek kullanımlık maskeleri bir daha kullanmayın.