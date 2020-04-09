Koronavirüs tüm dünyada hızla yayılmaya devam ederken, insanlar eldiven ve maskelerle virüsü engellemeye çalışıyor. Ancak yanlış kullanımla ortaya çıkan çapraz bulaşma riski, virüsü daha tehlikeli hale getiriyor.
Bilim insanlarının araştırmalarına göre koronavirüs yüzeylerde 3 gün canlı kalabiliyor. Farklı araştırmalarda ise bu süre 17 güne kadar çıkıyor. Kullandığımız plastik eldivenler dokunduğumuz yüzeylerdeki bakteriyi uzun süre üzerinde tutabiliyor.
Eldiven takılıyken, cep telefonumuza, kullandığımız diğer eşyalara, yüzümüze dokunmamız söz konusu bakterilerin vücudumuza girmesine yol açıyor ve çapraz bulaşma gerçekleşiyor.
Eldiven çıkartıldıktan sonra söz konusu eşyalara dokunmaya devam etmek, riski daha da artırıyor. Yani eldivenler yanlış kullanıldığında virüse mesafe koymak yerine onları vücuda taşıyan bir aracıya dönüşüyor. Eldiveni ve maskeyi doğru kullanmak, elleri sık sık yıkamak ve sosyal mesafeye önem vermek, virüsten korunmanın en temel kuralları.
MASKE NASIL KULLANILMALI?
Tıpkı eldivenlerde olduğu gibi maske de doğru kullanılmadığında faydadan çok zarar getirebilir. Öncelikle maskenin ağzınıza ve burnunuza doğrudan temas ettiğini unutmayın. Bu yüzden maskeyi takmadan önce ilk iş ellerinizi dezenfekte edin.
Maskeyi kutudan çıkartın ve yırtık ya da delik olmadığından emin olun. Maskenin sert, bükülebilir tarafı üst kısmıdır. Burnunuza oturduğundan ve ağız çevresi dahil tüm yüzeyi kapattığından emin olun. Maskeyi taktiktan sonra elinizle surekli duzeltmeyin. Çene altina indirmeyin. Burnunuzu maskenin dışında bırakmayın
Ne kadar çok konuşursanız maske o kadar nemlenir ve kullanım ömrü kısalır.. Maskeyi kulak halkalarını tutarak yüzünüze yerleştirin. Maskeyi çıkartmadan önce de el dezenfekte işlemini tekrar etmeyi unutmayın. Maskeyi kulak halkalarından çıkartın ve dokunmadan çöpe atın. Tek kullanımlık maskeleri bir daha kullanmayın.
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