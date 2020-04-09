'TÜM DÜNYADA OLUYOR'

Daily Telegraph'ın haberine göre, fotoğrafları sosyal medyada da yer alan hemşirelerin üçünde de corona virüsü tespit edildi. Göz göre göre hastalığa sürüklenen hemşirelerle ilgili eleştiriler artınca, hastane yönetimi açıklamada bulundu.