Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 09.04.2020 11:16
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.04.2020 11:22
    ABONE OL

    'de sağlık sistemi yerle bir! Yetersizlikten çöp poşeti giyen hemşirelere de bulaştı

    ’de ortaya çıkan ün en çok etkilediği ülkelerde bir olan ’de sağlık sisteminin çöktüğü, tıbbı malzemelerin eksikliği nedeniyle hemşirelerin üzerlerine çöp poşeti geçirmek zorunda kalmasıyla gözler önüne serilmişti. Gelen son dakika haberine göre çöp poşeti giyerek hastaları tedavi etmeye çalışan hemşirelere de koronavirüs bulaştı.

    Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü, Avrupa ve ABD'de hızla can almaya devam ediyor. 1.5 milyonu aşkın insana bulaşan virüsle mücadelede dünya genelinde izolasyon çağrıları yapılırken, tıbbi malzeme eksikliği sağlık çalışanlarının canını yakıyor.

    Bunun son örneği salgının etkisini giderek artırdığı İngiltere'de yaşandı. Başkent Londra'nın kuzeyindeki Harrow bölgesinde bulunan Northwick Park Hastanesi'nde bir skandala imza atıldığı ortaya çıktı.

    Ülkedeki ilk ciddi vakanın kayıtlara geçtiği yer olarak bilinen hastanede, yeterli koruyucu ekipman bulunmadığı için hemşireler çöp poşeti giymek zorunda kaldı.

    'TÜM DÜNYADA OLUYOR'
    Daily Telegraph'ın haberine göre, fotoğrafları sosyal medyada da yer alan hemşirelerin üçünde de corona virüsü tespit edildi. Göz göre göre hastalığa sürüklenen hemşirelerle ilgili eleştiriler artınca, hastane yönetimi açıklamada bulundu.

    Söz konusu açıklamada, "Çalışanlarımızda Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını doğruluyoruz. Bu çok talihsiz ancak beklenmedik bir durum değildi. Dünya genelinde diğer sağlık çalışanlarının da başına geliyor. Hastalığa yakalanan çalışanlarımızla yakından ilgileniyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz" denildi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Güncel İngiltere'de sağlık sistemi yerle bir! Yetersizlikten çöp poşeti giyen hemşirelere de koronavirüs bulaştı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri