Türkiye'nin Kovid-19'a karşı verdiği mücadele dünyaya örnek oluyor. Türkiye'de Başkan Erdoğan öncülüğünde ilk günden itibaren sürdürülen kararlı mücadelenin kendini 'sosyal devlet' olarak adlandıran birçok devletten daha iyi olduğu bir kez daha kanıtlandı. A Haber canlı yayınına katılan ve Kovid-19'u yenen doktor Gülseren Sağcan, ABD'de yaşayan kuzeninin de Kovid-19'a yakalandığını ve tedavi olması gerekirken çalıştığını, tıbbi malzeme konusunda da sıkıntılar yaşadıklarını bildirdiğini açıkladı.









TIBBİ MALZEME YOK KOVİD-19'A YAKALANAN DOKTORLAR ÇALIŞTIRILIYOR

Sağcan kuzeninin koronavirüse yakalandığını belirterek, "New York'ta dahiliye doktoru eşi de onkoloji hekimi, onunla konuştum ikisi de Kovid-19 'sizde durum nasıl?' diye sordum, "Kötü" dedi, ekipman olmadığını da söyledi. Oradaki iyi bir üniversitede şef aynı zamanda bağış istiyorlar, bir sürü tıbbi malzeme yok. Kuzenim Kovid-19 olmasına rağmen çalışmaya devam ediyor. Bu arada kuzenimin eşi biraz daha ağır, evde tedavi oluyor çünkü yer yok. Verilen tek ilaç ise vitamin ve parasetamol." dedi.





ABD'de yaşayan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu da Gülseren Sağcan'ın anlattıklarını doğrulayarak şunları söyledi;

"Hekim arkadaşım da söyledi, savaş alanı gibi artık yeteri kadar hekim yok. Maske veriyorlar ve 1 hafta takmak zorundayız. Herkes evinde maske dikiyor, ilaçlar da yok. Ben çok söyledim ama siz de söyleyin Türkiye ve ABD arasında nasıl farklar Türkiye'de yaşayanlar şanslı mı?"



Prof. Çilingiroğlu'na cevap veren Sağcan Türkiye'de olmanın büyük bir şans olduğunu dile getirerek, "Ben kendimi kesinlikle şanslı hissediyorum. Sağlık bakanımız adımları zamanında ve iyi bir şekilde attı. Halkımızdan sadece evde durmalarını ve korunmalarını istiyoruz. Eğer hasta sayısını az seviyede tutabilirsek biz onları tedavi edebiliriz. Türkiye'de yeterli hastanemiz ve iyi bir doktor ekibimiz var." dedi. Öte yandan Sağcan maske kullanımının da hastalıktan korunmak için şart olduğunu bildirdi.

