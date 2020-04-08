Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar: Türkiye'den 5 ülkeye yardım

- Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 4 bin 117 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 87 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vakanın 38 bin 226'ya, can kaybının 812'ye yükseldiğini açıkladı - Bakanlık 264 kişinin ise iyileştiğini bildirdi - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki artış hızının düşme eğiliminde bulunduğuna dikkati çekti, "Başarımız izolasyona bağlı" dedi - Sağlık Bakanlığınca, salgınının azaltılması ve hastaların izolasyonu için Pandemi İzolasyon Takip Projesi oluşturuldu - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, koronavirüsle mücadele kapsamında maske, eldiven ve diğer kişisel hijyen malzeme atıklarının bertarafına yönelik hazırlanan genelgeyi, bakanlıklara ve 81 ilin valiliklerine gönderdi - İçişleri Bakanlığı, karantina tedbirlerinin 156 yerleşim yerinde uygulandığını, 5 ildeki 6 yerleşim yerinde karantina uygulamasının sona erdirildiğini duyurdu - Türkiye, beş Balkan ülkesine maske, tulum ve hızlı tanı kitinden oluşan malzeme yardımı ulaştırdı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 4 bin 117 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu, 87 kişinin hayatını kaybettiğini, 264 kişinin ise iyileştiğini duyurdu.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre 8 Nisan 2020'de yapılan 24 bin 900 testle toplam test sayısı 247 bin 768'e yükseldi. Vaka sayısı 4 bin 117 artarak 38 bin 226, vefat edenlerin sayısı da 87 artarak 812 oldu.

Verilere göre son 24 saatte 264 kişi daha iyileşti ve iyileşen toplam hasta sayısı 1846'ya çıktı. Entübe hasta sayısı 995, yoğun bakım hasta sayısı 1492 olarak gerçekleşti.





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Hastalarımızdan 264'ü daha iyileşti. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde. Başarımız izolasyona bağlı. Virüs gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım" değerlendirmesinde bulundu.

PANDEMİ İZOLASYON PROJESİ

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19 salgınının azaltılması ve hastaların izolasyonu için Pandemi İzolasyon Takip Projesi (İTP) oluşturuldu.

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, izolasyonun yeni tip koronavirüs salgınını kontrol altına alabilmek için en önemli tedbir olduğu vurgulandı.

Açıklamaya göre kanuni yetki çerçevesinde gerekli izinler alınarak Sağlık Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı ile tüm GSM operatörlerinin iş birliğiyle uygulamaya alınan proje kapsamında pozitif vakaların hem kendilerinin hem yakınlarının hem de bütün bir toplumun sağlığı için gerekli olan izolasyon kuralına uyup uymadıklarının takip edilmesi planlanıyor.

Projeyle Kovid-19 riski nedeniyle evde izolasyon altında bulunması gereken kişiler evlerini terk ederse telefonlarına uyarı mesajı gelecek. Ayrıca otomatik çağrı teknolojisi aracılığıyla bu kişilerle anında iletişime geçilecek ve kendilerinden izolasyon altında bulunmaları gereken yere dönmeleri istenecek. Uyarıya riayet etmeyen ve ihlale devam edenlerin durumu ilgili emniyet birimleriyle paylaşılacak, gerekli idari önlem ve yaptırım uygulanması sağlanacak.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINDAN GENELGE

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, koronavirüsle mücadele kapsamında maske, eldiven ve diğer kişisel hijyen malzeme atıklarının bertarafına yönelik hazırlanan genelgeyi, bakanlıklara ve 81 ilin valiliklerine gönderdiklerini açıkladı.

Genelgeye göre maske ile eldiven atıkları, kurum ve işletme binalarının giriş çıkışları ile ortak kullanım alanlarına yerleştirilecek biriktirme ekipmanlarında ayrı şekilde toplanacak ve geçici depolama alanlarında en az 72 saat bekletildikten sonra "evsel atık" olarak belediyeye teslim edilecek. Ev ve iş yerlerinde kullanılan maske ve eldiven atıkları ise iç içe iki torbaya konularak, en az 72 saat insan temasından uzak yerde bekletilmelerinin ardından "evsel atık" olarak belediyeye teslim edilecek.

Sağlık kuruluşlarının karantina bölümleri ile karantina birimi olarak belirlenen yerlerde oluşan atıklar "tıbbi atık" olarak yönetilecek. Atık biriktirme, toplama, taşıma ve depolama ekipmanlarının kapaklı olması tercih edilecek. Toplanan atıklar doğrudan düzenli depolama veya yakmaya gönderilecek.

156 YERLEŞİM YERİNDE KARANTİNA UYGULAMASI

İçişleri Bakanlığı, karantina tedbirlerinin 8 Nisan saat 16.00 itibarıyla 45 ildeki 2 ilçe merkezi, 6 belde, 92 köy, 47 mahalle ve 9 mezra olmak üzere toplam 156 yerleşim yerinde uygulandığını, 5 ildeki 6 yerleşim yerinde karantina uygulamasının sona erdirildiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında karantina uygulamalarının tedbir amaçlı olup salgının yayılarak vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve yerleşim yerlerindeki sosyal izolasyonu sağlamak üzere alındığı vurgulandı.

KORONAVİRÜSLE MÜCADELEYE İLİŞKİN BURS PROGRAMI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kovid-19'a karşı aşı ve ilaç geliştirme dahil Ar-Ge projelerinde çalışmak isteyenler için "TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı (STAR) Burs Programı"nı başlattıklarını duyurdu.

Varank, konuya ilişkin açıklamasında, 12 aylık programa kabulde en önemli şartın, Kovid-19 ile mücadelede halihazırda sürdürülen ya da gelecek dönemde başlayacak kamu destekli Ar-Ge projelerinin yürütücüsünden kabul mektubu almak olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"Lisans öğrencilerine 750, yüksek lisans öğrencilerine 3 bin, doktora öğrencilerine 4 bin 500, doktora sonrası araştırmacılara da 6 bin liraya kadar aylık burs vereceğiz. Bilimsel çalışmalarda bize omuz verecek yol arkadaşları arıyoruz. Bilim insanlarımızın bu dönem hayati önemdeki projelerinde görev almak isteyen araştırmacıların açtığımız çağrıya başvurularını bekliyoruz. Böylelikle koronavirüs tehdidine karşı başlatılan Ar-Ge projelerine nitelikli insan kaynağı kazandırabileceğiz."

"MARKETLERİMİZİN STOKLARI İYİ, RAFLARI DOLU"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de gıda arz güvenliğinde bir sıkıntı olmadığını belirterek, "Ülkemizde ilk Kovid-19 vakası görülmeden önce bazı adımlar attık. Bunlardan en önemlisi, perakende zincirlerini ileride yaşanabilecek olası sıkıntılara hazır olmaları konusunda yönlendirmemizdi. Bu sayede marketlerimizin stokları iyi ve rafları dolu durumda. Şu ana kadar da dünyanın pek çok ülkesinde yaşanan market manzaralarına ülkemizde rastlamadık." değerlendirmesinde bulundu.

BAKAN SELÇUK TÜRMOB VE TOBB BAŞKANLARIYLA GÖRÜŞTÜ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı Emre Kartaloğlu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu video konferans üzerinden "kısa çalışma ödeneği" konusunu görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Selçuk, görüşmede ödenekten yararlanma koşullarının kolaylaştırıldığını hatırlatarak, istihdamın korunması ve ödeneğe başvurulması çağrısında bulundu.

Selçuk, yaptığı başka bir yazılı açıklamada, "evde kal" çağrısının sıkça yapıldığı bu dönemde kadına yönelik şiddetle mücadele eden kamu kurum kuruluşları ve ilgili diğer birimlerin görevlerini kesintisiz sürdürdüklerini bildirerek, kadına yönelik şiddete karşı tedbirlerin 7/24 takip edildiğini, sorun alanlarına hızla ve yerinde müdahale edildiğini belirtti.

BAKAN AKAR'IN AÇIKLAMALARI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TRT Haber canlı yayınında, ilk günden itibaren koronavirüs ile mücadele konusunda bütün tedbirleri aldıklarını ve uygulamaya başladıklarını söyledi.

Akar, kendileri için en önemli konulardan birinin, virüsün operasyon bölgelerine sirayet etmemesi olduğunu belirterek, "Şu ana kadar çok şükür bizim operasyon bölgelerimizde, Suriye'nin, Irak'ın kuzeyinde ve diğer operasyon faaliyetleri yapan birliklerimizde kara, deniz, hava, şu ana kadar herhangi bir şekilde bu konuda bir sıkıntımız olmadı." dedi.

Akar, askeri fabrikalar ve dikimevlerine bazı yatırımlar yaptıklarını ve çalışma usullerini yeniden düzenlediklerini anlatarak, şöyle konuştu:

"Her geçen gün üretim sayıları artmakla beraber şu anda haftada 3,5-4 milyon cerrahi maske yapabilecek durumdayız. Ayrıca haftada 110 bin tulum da yapabilecek hale geldik. İlaç fabrikamızda da haftada 5 bin litre dezenfektan üreterek ihtiyaçlarımızın karşılanması için önemli katkılar sağlamaya başladık. Bu rakamlar şu andaki durum için geçerli. Yeni ekipmanlar devreye girmek üzere, önümüzdeki günlerde özellikle maske ihtiyacını karşılamak için Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda sadece TSK'nin değil halkımızın da ihtiyaçlarını karşılamak, dost ve müttefik ülkelere de bunlardan gönderebilmek için kapasitemizi en kısa zamanda, önümüzdeki hafta, haftada 10 milyon cerrahi maskeye çıkaracağız."

KASAPOĞLU VE SELÇUK'UN FAALİYETLERİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gelecek yıla ertelenen 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota alan milli sporcularla video konferans yoluyla görüşerek, salgına ilişkin tedbirler ve yapılacak çalışmaları değerlendirdi. Kasapoğlu, Türkiye'nin salgın nedeniyle yaşanan süreci pek çok gelişmiş ülkeye göre daha başarılı şekilde yönettiğini ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavı ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık sürecindeki 8 ve 12'inci sınıf öğrencileri için kademeli olarak internet üzerinden aktif hale getirilmeye başlanan "EBA Canlı Sınıf" uygulamasında öğrencilerle buluştu.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, uzaktan eğitim süreciyle ilgili tüm çalışmaların koordinasyonunu bizzat yürüten Selçuk, Kavacık Borsa İstanbul Ortaokulu 8-A sınıfı ve Yalova Termal Fen Lisesi 12'nci sınıf öğrencilerinin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) portalındaki canlı sınıflarına sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Derslere katılan Bakan Selçuk, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN VİDEO KONFERANS

İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Emin Önen, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Esenli ve Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Durmuş Ersin Erçin'in katılımıyla "Kovid-19 Tecrübeleri ve Salgına Karşı Mücadelede Uluslararası İş Birliği" video konferansı gerçekleştirdi. Açılış konuşmasını İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un, moderatörlüğünü ise Murat Yeşiltaş'ın yaptığı konferansta, Kovid-19 ile mücadelede uluslararası iş birliği konusu ele alındı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, katıldığı bir televizyon programında, Kovid-19 ile mücadele kapsamında ramazanda kılınacak teravih namazlarına ilişkin, "Camilerde cemaatle namaza verilen ara, ramazan ayında da dahil olmak üzere salgın tehlikesine karşı alınan tedbirler devam ettiği müddetçe uygulanacak." ifadesini kullandı.

TÜRKİYE'DEN 5 ÜLKEYE YARDIM

Türkiye, koronavirüs salgını ile mücadeleye destek amacıyla Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Kosova'ya tıbbi yardım gönderdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığınca hazırlanan maske, tulum ve hızlı tanı kitinden oluşan malzemeler, bölge ülkelerinin yetkili makamlarına teslim edildi.

SİVAS'TA KARANTİNADA TUTULAN ÖĞRENCİLERİN TAHLİYELERİNE BAŞLANDI

Mısır, İskoçya, İrlanda ve Sudan'dan Sivas'a getirilerek, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda 14 günlük karantina süresini dolduran öğrencilerin tahliyesine başlandı. Yurda gelen aileleri tarafından alınan bazı öğrenciler, adlarına düzenlenen seyahat izin belgeleriyle kentten ayrıldı.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle internet üzerinden görüntülü muayene için "İnternet Polikliniği" hizmetini geliştiren Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Hastanesinin aile hekimliği, gastroenteroloji, genel cerrahi ve psikiyatri polikliniklerine hasta kabulüne başlandı.

Sistem sayesinde WhatsApp programı telefonunda yüklü olan hastalar, internet üzerinden aldıkları randevuyla, hastaneye gitmeden doktorlarla görüntülü görüştü.