İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında; yarından itibaren otobüs, metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarına maskesi olmayan yolcular alınmayacak.
İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamada "Yarından itibaren otobüs, metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarına yüzünde maskesi olmayan yolcular alınmayacaktır. Değerli İstanbulluların bu hassas konuda duyarlı olacaklarına şüphemiz yoktur." ifadelerine yer verildi.
118 İBB PERSONELİNİN KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI
İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamada "Yarından itibaren otobüs, metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarına yüzünde maskesi olmayan yolcular alınmayacaktır. Değerli İstanbulluların bu hassas konuda duyarlı olacaklarına şüphemiz yoktur." ifadelerine yer verildi.
118 İBB PERSONELİNİN KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI
İBB bünyesinde çalışan 118 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada "70'i bağlı kuruluşlarımızın ve iştirak şirketlerimizin, 48'i de İBB olmak üzere toplam 118 personelimizin Kovid-19 testi pozitif çıktı" dendi.
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