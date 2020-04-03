118 İBB PERSONELİNİN KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI

İBB bünyesinde çalışan 118 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada "70'i bağlı kuruluşlarımızın ve iştirak şirketlerimizin, 48'i de İBB olmak üzere toplam 118 personelimizin Kovid-19 testi pozitif çıktı" dendi.