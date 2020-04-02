Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi üzerinen provokatif haberlere imza atan Habertürk TV'de, Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı Programı'na konuk olan olan California Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu canlı yayında Türkiye'nin virüsle mücadelesinden övgü dolu sözlerle bahsetti.

"TÜRKİYE'DE ÇOK ŞANSLISINIZ"

Virüsle mücadelede ABD'deki durumun çok daha kötü olduğunu vurgulayan Çilingirlioğlu, "ABD'de 33 milyon insan işini kaybetti. Göğüsünüz ağrısa 20 bin dolar. Hastalar hastaneye gidemiyor, Türkiye'de siz çok şanslısınız. Allah devletimizden razı olsun" ifadelerini kullandı.

HABERTÜRK TÜRKİYE ÖVGÜSÜNDEN RAHATSIZ OLDU

Son günlerde özellikle Türkiye'nin koronavirüs mücadelesi üzerinden provokatif yayınlara imza atan Habertürk'ün sunucusu Didem Arslan ABD'nin içinde bulunduğu korkunç durumu anlatan ve Türkiye'deki mücadeleyi öven Prof. Dr. Çilingirlioğlu'nun sözünü sık sık kesti.

"ABD'DE İNSANLAR PATIR PATIR ÖLÜYOR"

Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu, "Dinlemiyorsunuz. Bütün kanallar aynı şeyi söylüyor. Depresyona giriyor insan izlemekten. İzlemiyorum artık. Evet bu bu virüs gitmiyor. Kim ne derse desin. Türkiye'de sen çalışma yaparsın. Türkiye'de senin hastaların 100 tane. Burada Amerika'da millet patır patır ölüyor. O hastaların üzerinde deneyeceğiz. Bugün başlandı. Dün başlandı. Her şey bir gece içerisinde olmuyor. Aşı geliştiriliyor. Niye gülüyorsunuz bana? Johnson & Johnson firması aşıyı yaptı diyorum size Seattle'da. Ya ben ayrılıyorum Allah aşkına ya!" ifadelerinin ardından sözlerinin kesildiğini ve müdahale edildiğini belirterek yayını terk etti.

"SABRI TAŞTI" DİYE SERVİS ETTİLER

Olayın ardından Habertürk'ün resmi Twitter hesabından da yayıncılık ahlakına hiç uymayacak bir paylaşım yapıldı. Skandal görüntülerin verildiği paylaşıma "Didem Arslan Yılmaz'ın sabrı taştı" notu düşüldü.

DİDEM ARSLAN SAVUNMAYA GEÇTİ

Olayın ardından tepki ve eleştirilen yağdığı Didem Arslan en fazla süreyi Çilingiroğlu'na verdiğini iddia ederek kendini savunmaya geçti. Didem Arslan Yılmaz, Twitter hesabında Türkiye'nin Nabzı programındaki konuşma sürelerini yayınladı.

"Türkiye'nin Nabzı'nda dün konuşma süreleri aynen şöyle:

45 dk. Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu

20 dk. Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan

18 dk. Prof. Dr. İlyas Dökmetaş

12 dk. Prof. Dr. Derya Uludüz...

En fazla kimin konuştuğu ortada. Trollere ise hiç eyvallahım yok. Hadi başka kapıya." paylaşımında bulunan Arslan eleştiri yöneltenleri de trollükle suçladı.

YERLİKAYA'DAN ARSLAN'A ZOR SORU: O MESAJI ATTIN MI?

Arslan'ın savunmaya geçmesinin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'dan Arslan zor bir soru geldi.

Yerlikaya Twitter üzerinden Arslan'ın paylaşımına yanıt vererek, "Size bir soru,@arslandidem program esnasında mesaj atıp birazdan programdan çıkartacağım diye mesaj attın mi atmadın mı? Yoksa attığın mesajı mi yayınlayalım! Samimi değilsin, ne oldu ülkemizi, Cumhurbaşkanımızı övmesi çok mu zorunuza gitti." ifadelerini kullandı. Arslan Soru karşısında sessizliğe gömüldü.