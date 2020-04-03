Son dakika: Vefa grupları 12 günde 1 milyon 27 bin kişiye ulaştı

İçişleri Bakanlığı: "Valilik ve kaymakamlıklar koordinasyonunda oluşturulan vefa sosyal destek grupları, sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor. Gece gündüz demeden yardıma koşan vefa sosyal destek grupları, son 12 günde 1 milyon 27 bin kişinin, emekli maaşından gıdaya, ilaçtan hijyene kadar tüm ihtiyaçlarını temin etti. "