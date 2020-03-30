İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'un yalan söylediği belgelendi.

"OTOBÜSE SADECE 1 YOLCU BİNDİ" DEDİ, OTOBÜSTE 20 KİŞİ VAR!

Murat Ongun, 22 Mart Pazar günü 62 No'lu Kağıthane-Kabataş hattında çalışan İETT otobüsüne 1 yolcu bindiğine ilişkin iddiasının tamamen yalan olduğu ortaya çıktı.

22 Mart Pazar saat:06.22'de çekilen görüntülerde; 62 No'lu Kağıthane-Kabataş hattının geçtiği Harmantepe durağında 20 kişinin beklediği ve otobüse bindiği görülüyor.

"SENARYOLARINIZI ÇEKMEKÖY'DE ÇEKMİŞTİNİZ. OTOBÜSÜN KAMERA KAYITLARINI PAYLAŞIN"

Kağıthane Belediyesi; Murat Ongun'a çağrıda bulunarak 62 numaralı otobüsün kamera kayıtlarını paylaşmasını istedi. Kağıthane Belediyesi'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada; Murat Ongun'un paylaşımı etiketlenerek, "Senaryolarınızı geçtiğimiz hafta Çekmeköy'de çekmiştiniz. Pazar sabahı 06:00'da 62 numaralı otobüse Fazilet Durağı'nda bir anda 47 kişinin nasıl bindiğini çok merak ediyoruz. Sayın Murat Ongun, 62 numaralı ilgili otobüsün kamera kayıtlarını paylaşmanızı rica ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

MURAT ONGUN, TROLLÜK YAPARAK ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANI'NI HEDEF ALMIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, 21 Mart 2020 tarihinde Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'ı hedef aldı ve Çekmeköy Belediyesi'nde çalışan temizlik görevlisinin metro girişinde çöpü bırakıp fotoğraf çektiğini iddia etti.

Murat Ongun, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından Ahmet Poyraz'ın hesabını mesajına ekleyerek şu iddialarda bulundu:

"Bu zor günlerde bile trollük yapanları kınıyoruz. Kamuda partizanlığın akıl tutulmasına yol açtığının da en açık örneğidir. Metro girişine çöpü bırakıp sonra fotoğraf çeken ilçe belediyesinin bu temizlik görevlisini kamu vicdanına havale ediyoruz."

Ongun, söz konusu mesajına metro girişindeki görüntüleri de eklemişti.

ONGUN, GERÇEK ORTAYA ÇIKINCA ÖZÜR DİLEDİ!

Murat Ongun'un, söz konusu paylaşımının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Ongun, Twitter'daki şahsi hesabından paylaştığı videodaki kişinin Çekmeköy Belediyesi'ne ait olmadığını, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli olduğunu açıkladı ve Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'dan da özür diledi.

Murat Ongun, 21 Mart 2020 tarihinde yaptığı paylaşımda; "Dürüstlük ve şeffaflık temel ilkemiz. Bugün paylaştığım videodaki görevlinin @Cekmekoybeltr değil, İBB Park Bahçeler Müdürlüğü personeli olduğunu tespit ettik. Gerekli işlem yapıldı. Bu hatadan ötürü Belediye Başkanımız @AhmettPoyraz 'dan özür dilerim. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

Murat Ongun'un, daha sonra özür tweetini ve ilk tweetini silmesi dikkat çekti.

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ: EMEKÇİNİN EKMEĞİYLE OYNAMAYIN

Çekmeköy Belediyesi resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada; işçinin çalışmalarını titizlikle yaptığı ve fotoğraflarını büyük ihtimalle bilgilendirmek için çektiğini açıkladı.

Çekmeköy Belediyesi; Murat Ongun'u da etiketliyerek, "Biz özrü kabul ettik diyelim. Elde ettiğimiz görüntülerde bu işçinin, çalışmalarını titizlikle yaptığı görülüyor, fotoğrafları da büyük ihtimalle amirlerini bilgilendirmek için çekmiş. Umarız sizin yanlış yorumlarınızla emekçinin ekmeği ile oynanmamıştır" ifadelerini kullandı. Çekmeköy Belediyesi, söz konusu mesajına görüntüleri de ekledi.

POYRAZ: EKREM İMAMOĞLU ÖZÜR DİLESİN

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kurumundan ve mesai arkadaşlarından özür dilemesi gerektiğini söyledi.

Poyraz, "Bizi trollükle suçlayan, böyle bir iftira ile gündemi meşgul etmekten hiç çekinmeyen İBB Sözcüsü Murat Ongun adına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun; kurumumuzdan, mesai arkadaşlarımdan ve kamuoyundan özür dilemesini bekliyoruz" dedi.

Ahmet Poyraz'ın açıklamasında şunları söyledi:

"Bütün dünya insan sağlığı için seferber olmuşken, siyasi hırslarını bir kenara koyamamış kişilerin ortaya attığı yalan ile ilgili, gecesini gündüzüne katarak çalışan mesai arkadaşlarımız adına açıklama yapmaktan utanç ve üzüntü duyuyoruz.

Mevsimlerin zor koşulları altında, her daim görevlerinin başında olan ve Çekmeköy ailemiz uykudayken bile çalışarak, sabah uyandıklarında temiz sokaklarda güne başlamalarını sağlayan, belediyemizin en çok ter döken bölümlerinin başında gelen ve her konuşmamda ilk sırada teşekkür ettiğim, temizlik görevlilerimizle ilgili bir iddia ortaya atıldı. Mesai arkadaşlarım arasında ekmeğine ihanet edecek bu tarz insanların olduğuna hiç ihtimal veremedik. "Beşerdir şaşar, oldu mu acaba?" diye hiç tereddüt etmedik. Hukukta iddia sahibi iddiasını kanıtlamak zorunda olsa da görüntülerle oluşturulan algı oyunu sonrasında, çamur at izi kalsın anlayışına mahal vermemek için ne yazık ki masumiyetimizi ispatlamak zorunda kaldık.

Öncelikle görüntülerdeki kişinin Çekmeköy Belediyesi personeli olmadığını altını çizerek ifade etmek istiyoruz. Çekmeköy Belediyesi temizlik personeli olarak görev yapan mesai arkadaşlarımız gri-kırmızı zeminli ve üzerinde belediye logomuzun olduğu kıyafetler giymektedir. Bizim personel kıyafetlerimizin içinde sarı bölüm barındıran bir kıyafet çeşidi yoktur.

İkinci olarak metroların içi, giriş ve çıkışları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda olduğu için o bölgede bizim arkadaşlarımızın bulunması söz konusu değildir. Paylaşımı yapan yetkililerin, kendi personellerinin giydikleri kıyafetleri bilmediklerini düşünmek istemedik ve işin içinde başka bir iş mi var acaba diye araştırma yapmak zorunda kaldık. Yaptığımız araştırmalarda bütün veriler, görüntülerdeki kişinin İBB personeli olduğunu işaret ediyor. Elde ettiğimiz görüntülerde bu çalışan kişinin işine olan saygısı, çalışmalarını titizlikle yaptığı açık şekildegörülmektedir; fotoğrafları da büyük ihtimalle amirlerini bilgilendirmek amaçlı whatsapp grubundan paylaşmak için çekmektedir.

Bu trajikomik durumu en iyi ihtimalle, işleyişi bilmeyen basiretsiz yetkililerin rutin bir çalışma sistemini yanlış anlayarak siyasete alet etmek istemeleri ya da toplumsal acılar yaşanırken bazı kişiler için tatil rehaveti içinde olmanın bir alışkanlık halini aldığı şeklinde yorumluyoruz. Elimizdeki görüntülerin başını, sonunu keserek, İBB logosunun gözükmemesine dikkat ederek böyle bir algı oluşturulmasının planlanmış bir iftira olduğunu düşünmek istemiyoruz.

Hayatımın her döneminde siyaseti insana hizmet için yapmaya çalıştığıma, kimseyi hiçbir sebepten dolayı ayırmadığıma 11 yıldır hizmet ettiğim Çekmeköy ailem, üç kez bu görevi bana vererek şahitlik etmektedir. Her zaman temiz siyaseti savunmama rağmen, insanlarımızın can sağlığı derdine düştüğü bu dönemde bu tür bir konu ile gündeme gelmekten kendi adıma utanç duyuyorum.

Bu süreçte, sağlık çalışanlarının ardından gecesini gündüzüne katarak en çok ter döken çalışanlar grubuna giren, temizlik ve dezenfekte çalışmalarını yürüten mesai arkadaşlarıma özverili çalışmalarından dolayı bir kez daha kamuoyunun huzurunda çok teşekkür ediyor, içine çekildikleri bu durum için kendi adıma özür diliyorum. Görüntülerdeki ekmek parası için canla başla çalışan İBB çalışanının akıbetinin de kamuoyu vicdanı tarafından yakından takip edileceğini umuyorum.

Bizi trollükle suçlayan, böyle bir iftira ile gündemi meşgul etmekten hiç çekinmeyen İBB Sözcüsü Murat Ongun adına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun; kurumumuzdan, mesai arkadaşlarımdan ve kamuoyundan özür dilemesini bekliyoruz."

Kenan Kıran / Sabah