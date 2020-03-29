Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Ülkemizde vaka sayısının 7 bini geçmesinin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni genelge ile birlikte toplu ulaşım araçlarına ruhsatlarındaki doluluk sayısının yüzde 50'si oranında yolcu alınabileceğine karar verildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan bu genelge ile birlikte toplu ulaşım araçlarının içerisindeki yoğunluğun azaltılması ve sosyal mesafenin kullanılması hedeflenirken, CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB ise 30 İETT hattının seferlerini iptal ederek adeta yoğunluğa davetiye çıkarttı.
METROBÜS SEFERLERİ DE AZALDI VATANDAŞ İSYAN ETTİ
İETT seferlerinin yanı sıra metrobüs seferlerini de azaltan İBB, toplu taşımalarda büyük yoğunluk yaşanmasına ve sosyal mesafe kuralının hiçe sayılmasına neden olmuştu. İşe gitmek ve işten dönmek zorunda olan yolcular duruma büyük tepki göstererek kararlara adeta isyan etmişti.
Metrobüste görüntülenen yolculardan birinin, "Hastalık var. Her taraf dolu, normalde çiftli koltuklarda 1 kişi olması lazım." diyerek tepkisini dile getirdiği görüntüler sosyal medyada sıkça paylaşılmıştı.
İşte İBB'nin seferlerini iptal ettiği İETT hatları
144K: Hadımköy Kiptaş 3. Etap - Bahçeşehir Merkez
76BT: Tepekent - TÜYAP
76GM: Gürpınar -TÜYAP Metrobüs
76SM: İhlas Marmara Evleri - Sahil Mah. Kavaklıdere - Haramidere
92A: Kirazlı Metro - Ateştuğla - Eminönü
HT19: İ.Ü Cerrahpaşa - İ.Ü.CERRAHPAŞA - TÜYAP Metrobüs
HT2: Kanuni Sultan Süleyman Hastane - Mahmutbey Metro K.
MK19: Ayazma Siteler - Arena Park
MK21: Başakşehir 4. 5. Etap Konutlar - Başakşehir Metrokent
MR41: Atakent 1. Etap - Halkalı Marmaray
33D: Esenler Bilim Parkı - Eminönü
36S: Habibler Merkez - Sultangazi Belediyesi
38H: Zübeyde Hanım Mahallesi - Habibler Merkez Mahallesi
55EY: Gaziosmanpaşa - Yenikapı
MK51: Esenler Giyimkent- Üçyüzlü Metro
MR35: Kocamustafapaşa - Yenikapı
ST36: Esentepe - Haseki Kampüs - Sultançiftliği Tramvay
25G: Sarıyer -Taksim
25S1: Hacıosman Metro - Sarıyer
26B Gayrettepe - Eminönü
29T: Tarabyaüstü - Darüşşafaka- İstinye
37: Yeşilpınar - Yıldıztabya - Eyüpsultan
40: Rumelifeneri - Garipçe - Taksim
48R: Kent Ormanı - 4. Levent Metro
54B: Kağıthane Garajı- Beşiktaş
54Y: Okmeydanı - Yenikapı
59HS: Hacıosman Metro - Sarıtepe Kampüsü
59S: Levazım Mahallesi - Şişli
59UÇ: Uçaksavar - Şişli
70D: Kurtuluş- Dolapdere
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