Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Ülkemizde vaka sayısının 7 bini geçmesinin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni genelge ile birlikte toplu ulaşım araçlarına ruhsatlarındaki doluluk sayısının yüzde 50'si oranında yolcu alınabileceğine karar verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan bu genelge ile birlikte toplu ulaşım araçlarının içerisindeki yoğunluğun azaltılması ve sosyal mesafenin kullanılması hedeflenirken, CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB ise 30 İETT hattının seferlerini iptal ederek adeta yoğunluğa davetiye çıkarttı.

METROBÜS SEFERLERİ DE AZALDI VATANDAŞ İSYAN ETTİ

İETT seferlerinin yanı sıra metrobüs seferlerini de azaltan İBB, toplu taşımalarda büyük yoğunluk yaşanmasına ve sosyal mesafe kuralının hiçe sayılmasına neden olmuştu. İşe gitmek ve işten dönmek zorunda olan yolcular duruma büyük tepki göstererek kararlara adeta isyan etmişti.





Metrobüste görüntülenen yolculardan birinin, "Hastalık var. Her taraf dolu, normalde çiftli koltuklarda 1 kişi olması lazım." diyerek tepkisini dile getirdiği görüntüler sosyal medyada sıkça paylaşılmıştı.

İşte İBB'nin seferlerini iptal ettiği İETT hatları

144K: Hadımköy Kiptaş 3. Etap - Bahçeşehir Merkez

76BT: Tepekent - TÜYAP

76GM: Gürpınar -TÜYAP Metrobüs

76SM: İhlas Marmara Evleri - Sahil Mah. Kavaklıdere - Haramidere

92A: Kirazlı Metro - Ateştuğla - Eminönü

HT19: İ.Ü Cerrahpaşa - İ.Ü.CERRAHPAŞA - TÜYAP Metrobüs

HT2: Kanuni Sultan Süleyman Hastane - Mahmutbey Metro K.

MK19: Ayazma Siteler - Arena Park

MK21: Başakşehir 4. 5. Etap Konutlar - Başakşehir Metrokent

MR41: Atakent 1. Etap - Halkalı Marmaray

33D: Esenler Bilim Parkı - Eminönü

36S: Habibler Merkez - Sultangazi Belediyesi

38H: Zübeyde Hanım Mahallesi - Habibler Merkez Mahallesi

55EY: Gaziosmanpaşa - Yenikapı

MK51: Esenler Giyimkent- Üçyüzlü Metro

MR35: Kocamustafapaşa - Yenikapı

ST36: Esentepe - Haseki Kampüs - Sultançiftliği Tramvay

25G: Sarıyer -Taksim

25S1: Hacıosman Metro - Sarıyer

26B Gayrettepe - Eminönü

29T: Tarabyaüstü - Darüşşafaka- İstinye

37: Yeşilpınar - Yıldıztabya - Eyüpsultan

40: Rumelifeneri - Garipçe - Taksim

48R: Kent Ormanı - 4. Levent Metro

54B: Kağıthane Garajı- Beşiktaş

54Y: Okmeydanı - Yenikapı

59HS: Hacıosman Metro - Sarıtepe Kampüsü

59S: Levazım Mahallesi - Şişli

59UÇ: Uçaksavar - Şişli

70D: Kurtuluş- Dolapdere