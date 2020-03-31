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'li yönetimi hala sosyal mesafeye uymuyor! Otobüsler tıklım tıklım!

’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün ’ye de sıçramasının ardından hükümet bir dizi önlemler hayata geçirdi. Bu önlemler arasında da sosyal mesafe kuralı da yer aldı. Türkiye koronavirüsle mücadelede sosyal mesafeye önem verirken, ’li yönetimi bu kurala uymadı. Skandal ortaya çıkınca ise ‘organizasyon’ diyerek suçlamaları kabul etmedi. Ancak ’da bugün de otobüsler doldu taştı.

  • Güncel
  • 31.03.2020 11:38
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  • Son Güncelleme: 31.03.2020 11:46
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CHP'li İBB yönetimi hala sosyal mesafeye uymuyor!

Koronavirüs vakalarının 'ye sıçramasıyla birlikte başta hükümet tarafından olmak üzere birtakım tedbirler alındı.

Bu tedbirlerin en önemlisi ise sosyal mesafe...

İSTANBUL'DA HER SABAH AYNI MANZARA
3 gündür 'daki yoğun olan lardan gelen görüntüleri () yalanlarken, aynı görüntüler gelmeye yine devam ediyor.

İBB, toplu ulaşım seferlerini azaltınca metrobüs ve otobüslerde büyük yoğunluk yaşandı ve sosyal mesafe hiçe sayıldı.

Bu sabah da işe gitmek zorunda olan yolcular, aynı sıkıntıyı yaşayınca duruma büyük tepki gösterdi.

İBB SÖZCÜSÜ: ORGANİZASYON
Daha önceki çekilen toplu taşımalardaki yoğunluk görüntülerine ilişkin açıklama yapan İBB Sözcüsü Murat Ongun, yaşananların organizasyon olduğunu söyleyip durumu mahkemeye taşıyacaklarını ifade etmişti.

İMAMOĞLU: MAÇA GİTMİYORLAR, NAMAZA GİTMİYORLAR..
İBB Başkanı da yaşanan kalabalığın organizasyon olduğunu düşünüyor.

Dün canlı yayınında 'nın konuğu olan İmamoğlu, ortaya çıkan görüntülere ilişkin "Görüntüleri izlerken kanım dondu. Maça gitmiyorlar, sabah namazına gitmiyorlar, pazar günü iş güç de yok. Eğer siyaset buysa lanet olsun siyasete. Dünya değişti ama kafalar değişmedi." dedi.

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