İzmir Corona vaka ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı son dakika İzmir Corona vaka sayısı kaç oldu?

İzmir Corona vaka ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca il il Corona vaka ölü sayısını açıkladı. Sağlık Bakanlığı tarafından ülke genelinde son durum her gün için duyuruluyor. İzmir'de yaşayan vatandaşlar da İzmir Corona vaka sayısı kaç oldu sorusuna yanıt arıyor. İzmir ili vaka sayısının en çok görüldüğü üç büyükşehirden birisi oldu. İşte, İzmir vaka sayısı son durum!

İZMİR VAKA SAYISI KAÇ?

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre İzmir'de 853 Corona virüs vakası görüldü.

İZMİR CORONA ÖLÜ SAYISI KAÇ?

İzmir'de Corona virüse bağlı hayatını kaybeden vatandaşımızın sayısı 18 oldu.