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İstanbul'un corona virüs salgınında en riskli ve en az riskli ilçeleri hangisi? İşte İstanbul'un korona haritası...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam saatlerinde corona virüs vakaları üzerine yaptığı açıklamada, en fazla vakanın, 15 milyonu aşkın nüfusuyla İstanbul'da görüldüğünü belirtti. Yaklaşık yüzde 60'la kentteki vaka sayısı 8 bin 852 olurken, İstanbul'un ardından ise İzmir ve Ankara geliyor. Bu açıklama sonrasında İstanbulluların en çok merak etiği soru 'hangi ilçeler daha riskli?', 'hangi ilçeler daha az riskli?' soruları oldu. Kilometre başına düşen kişi sayısı 86 bin 949 olan İstanbul'da hangi ilçeler korona riski altında? Prof. Dr. Onur Başer, şehirlerin sıkışıklık endeksine göre, İstanbul ve Ankara'da koronadan etkilenebilecek riskli bölgeleri açıkladı. İstanbul'da Corona virüs riski en yüksek ilçeler hangileri? İşte İstanbul'da corona virüsün en çok görülebileceği ilçeler ve en az görülebileceği ilçeler.

02.04.2020 15:30 - Son Güncelleme: 02.04.2020 15:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





