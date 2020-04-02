İstanbul'un corona virüs salgınında en riskli ve en az riskli ilçeleri hangisi? İşte İstanbul'un korona haritası...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam saatlerinde corona virüs vakaları üzerine yaptığı açıklamada, en fazla vakanın, 15 milyonu aşkın nüfusuyla İstanbul'da görüldüğünü belirtti. Yaklaşık yüzde 60'la kentteki vaka sayısı 8 bin 852 olurken, İstanbul'un ardından ise İzmir ve Ankara geliyor. Bu açıklama sonrasında İstanbulluların en çok merak etiği soru 'hangi ilçeler daha riskli?', 'hangi ilçeler daha az riskli?' soruları oldu. Kilometre başına düşen kişi sayısı 86 bin 949 olan İstanbul'da hangi ilçeler korona riski altında? Prof. Dr. Onur Başer, şehirlerin sıkışıklık endeksine göre, İstanbul ve Ankara'da koronadan etkilenebilecek riskli bölgeleri açıkladı. İstanbul'da Corona virüs riski en yüksek ilçeler hangileri? İşte İstanbul'da corona virüsün en çok görülebileceği ilçeler ve en az görülebileceği ilçeler.
ABD'de araştırma görevlisi olan Prof. Dr. Onur Başer, Türkiye'de şehir bazında koronavirüsün yayılma hızı beklentileri üzerine bir çalışma yaptı. "Türkiye'nin New York'u İstanbul. İstanbul, koronavirüsün en hızlı yayılmasının beklendiği şehir. Ortalama bir İstanbullu çevresinde bir kilometrekarelik alanda yaklaşık 17 bin kişiyle yaşıyor" dedi.
1- ESENLER
"İSTANBUL İÇİN EN RİSKLİ BÖLGE ESENLER"
İstanbul'un sıkışıklık endeksine göre risk haritasını yorumlayan Prof. Dr. Başer, "İstanbul için en riskli bölge Esenler. Esenler nüfusa göre sıralama açısından İstanbul'daki 14. büyük ilçe, kilometrekare başına düşen kişi sayısı bakımından da 11. büyük ilçe ama Esenler'i sıkışıklık endeksine göre 1 numara yapan, toplam nüfusunun belli mahallelerde yoğunlaşması.
Örneğin, Esenler Fatih Mahallesi'nde kilometrekare başına düşen kişi sayısı 86 bin 949. Çifte Havuzlar Mahallesi'nde kilometrekare başına düşen kişi sayısı 2008.