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Corona vaka ölü sayısı kaç? İl İl Corona (Korona) vaka sayısı! Hangi ilde kaç Corona virüs vakası var?

Corona vaka sayısı kaç? İl il Corona vaka ölü sayısı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Hangi ilde kaç Corona virüs vakası var? Çin'de başlayan ve tüm dünyaya yayılan Corona (Korona) virüs salgınıyla mücadele ülkemizde devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından her gün yeni veriler açıklanıyor. Ülke genelinde vaka, vefat, yoğun bakım, entübe ve iyileşen hasta sayıları kamuoyuyla paylaşılıyor. Peki, Türkiye geneli Corona vaka sayısı kaç? İl il Corona vaka ölü sayısı…

02.04.2020 17:23 - Son Güncelleme: 02.04.2020 17:23
İl İl Corona Korona vaka sayısı! Corona vaka ölü sayısı kaç? Hangi ilde kaç Corona virüs vakası var?

Corona vaka ölü sayısı kaç? İl il Corona vaka sayısı yoğun şekilde araştırılıyor. Hangi ilde kaç Corona virüs vakası var? Ülkemizde salgın haline gelen Corona virüsle mücadelede vatandaşlara evde kalma çağrıları yapılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her gün yapılan test sayılarını, yeni vaka ve ölü sayılarını açıklıyor. Peki, Corona vaka ölü sayısı kaç oldu? Bir önceki günün verilerine göre Türkiye genelinde 15,679 kişinin hastalığa yakalandığı duyuruldu. Bakan Koca vakaların hangi ilden olduğunu açıkladı. İşte, il il Türkiye'nin Corona tablosu!

İstanbul

Vaka sayısı: 8852

Vefat sayısı: 117

GALERİ DEVAM EDİYOR
İl İl Corona Korona vaka sayısı! Corona vaka ölü sayısı kaç? Hangi ilde kaç Corona virüs vakası var?

İzmir

Vaka Sayısı: 853

Vefat sayısı: 18

İl İl Corona Korona vaka sayısı! Corona vaka ölü sayısı kaç? Hangi ilde kaç Corona virüs vakası var?

Ankara

Vaka sayısı: 712

Vefat sayısı: 7

İl İl Corona Korona vaka sayısı! Corona vaka ölü sayısı kaç? Hangi ilde kaç Corona virüs vakası var?

Konya

Vaka Sayısı: 584

Vefat sayısı: 7

İl İl Corona Korona vaka sayısı! Corona vaka ölü sayısı kaç? Hangi ilde kaç Corona virüs vakası var?

Kocaeli

Vaka Sayısı: 410

Vefat sayısı: 8

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