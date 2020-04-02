Hangi ülkede kaç corona virüs vakası var? İşte ülke ülke korona virüs hasta ve ölü sayıları

Yeni tip koronavirüs nedeniyle toplam 47 bin 267 kişi hayatını kaybederken 195 bin 143 kişi iyileşti. Bu kare is İspanya'dan bir hastaneden...

Kovid-19 nedeniyle Çin ana karasında 3 bin 312, Hong Kong'da 4, İtalya'da 13 bin 155, İspanya'da 9 bin 387, ABD'de 5 bin 112, Fransa'da 4 bin 32, İran'da 3 bin 36, İngiltere'de 2 bin 352, Hollanda'da 1173, Almanya'da 931, Belçika'da 828, İsviçre'de 488, İsveç'te 239, Türkiye'de 277, Brezilya'da 244, Portekiz'de 187, Güney Kore'de 169, Endonezya'da 157, Avusturya'da 146, Kanada'da 129, Danimarka'da 104, Ekvador'da 98, Filipinler'de 96, Romanya'da 94, İrlanda'da 85, Japonya'da 68, Hindistan'da 58, Cezayir'de 58, Dominik Cumhuriyeti'nde 57, Mısır'da 52, Irak'da 52 ve Yunanistan'da 51 kişi hayatını kaybetti.