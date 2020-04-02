Hangi ülkede kaç corona virüs vakası var? İşte ülke ülke korona virüs hasta ve ölü sayıları
İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve çok kısa bir zaman içerisinde tüm dünyaya yayılan Avrupa'da İspanya ve İtalya'yı, okyanus ötesinde Amerika Birleşik Devletleri'ni yerle bir eden corona virüs can almaya devam ediyor. Günün haberi Rusya'dan geldi. Rusya'da COVID-19 yeni vaka sayısı son 24 saatte rekor artışla 3 bin 548'e sıçradı. Türkiye'de ise vaka sayısı 15 bin 679, ölüm sayısı ise 277. Peki dünya genelinde durumda ne? Hangi ülkede kaç korona virüs vakası var? Hangi ülkede kaç kişi öldü? İşte ülke ülke corona virüs sayıları.
PEKİ DÜNYA GENELİNDE DURUM NE?
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 937 bini aştı.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 937 bin 130'a ulaştı.
Yeni tip koronavirüs nedeniyle toplam 47 bin 267 kişi hayatını kaybederken 195 bin 143 kişi iyileşti. Bu kare is İspanya'dan bir hastaneden...
Kovid-19 nedeniyle Çin ana karasında 3 bin 312, Hong Kong'da 4, İtalya'da 13 bin 155, İspanya'da 9 bin 387, ABD'de 5 bin 112, Fransa'da 4 bin 32, İran'da 3 bin 36, İngiltere'de 2 bin 352, Hollanda'da 1173, Almanya'da 931, Belçika'da 828, İsviçre'de 488, İsveç'te 239, Türkiye'de 277, Brezilya'da 244, Portekiz'de 187, Güney Kore'de 169, Endonezya'da 157, Avusturya'da 146, Kanada'da 129, Danimarka'da 104, Ekvador'da 98, Filipinler'de 96, Romanya'da 94, İrlanda'da 85, Japonya'da 68, Hindistan'da 58, Cezayir'de 58, Dominik Cumhuriyeti'nde 57, Mısır'da 52, Irak'da 52 ve Yunanistan'da 51 kişi hayatını kaybetti.