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Hangi ülkede kaç corona virüs vakası var? İşte ülke ülke korona virüs hasta ve ölü sayıları

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve çok kısa bir zaman içerisinde tüm dünyaya yayılan Avrupa'da İspanya ve İtalya'yı, okyanus ötesinde Amerika Birleşik Devletleri'ni yerle bir eden corona virüs can almaya devam ediyor. Günün haberi Rusya'dan geldi. Rusya'da COVID-19 yeni vaka sayısı son 24 saatte rekor artışla 3 bin 548'e sıçradı. Türkiye'de ise vaka sayısı 15 bin 679, ölüm sayısı ise 277. Peki dünya genelinde durumda ne? Hangi ülkede kaç korona virüs vakası var? Hangi ülkede kaç kişi öldü? İşte ülke ülke corona virüs sayıları.

02.04.2020 11:36 - Son Güncelleme: 02.04.2020 11:56
Hangi ülkede kaç corona virüs vakası var? İşte ülke ülke korona virüs hasta ve ölü sayıları

Rusya'da COVID-19 yeni vaka sayısında rekor artış yaşandı. Ülkede son 24 saatte yeni vaka sayısı 771 artarak 3 bin 548'e yükseldi.

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Hangi ülkede kaç corona virüs vakası var? İşte ülke ülke korona virüs hasta ve ölü sayıları

Rusya'da corona virüs salgını nedeniyle toplam ölü sayısı da 30'a çıktı.

Hangi ülkede kaç corona virüs vakası var? İşte ülke ülke korona virüs hasta ve ölü sayıları

PEKİ DÜNYA GENELİNDE DURUM NE?

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 937 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 937 bin 130'a ulaştı.

Hangi ülkede kaç corona virüs vakası var? İşte ülke ülke korona virüs hasta ve ölü sayıları

Yeni tip koronavirüs nedeniyle toplam 47 bin 267 kişi hayatını kaybederken 195 bin 143 kişi iyileşti. Bu kare is İspanya'dan bir hastaneden...

Kovid-19 nedeniyle Çin ana karasında 3 bin 312, Hong Kong'da 4, İtalya'da 13 bin 155, İspanya'da 9 bin 387, ABD'de 5 bin 112, Fransa'da 4 bin 32, İran'da 3 bin 36, İngiltere'de 2 bin 352, Hollanda'da 1173, Almanya'da 931, Belçika'da 828, İsviçre'de 488, İsveç'te 239, Türkiye'de 277, Brezilya'da 244, Portekiz'de 187, Güney Kore'de 169, Endonezya'da 157, Avusturya'da 146, Kanada'da 129, Danimarka'da 104, Ekvador'da 98, Filipinler'de 96, Romanya'da 94, İrlanda'da 85, Japonya'da 68, Hindistan'da 58, Cezayir'de 58, Dominik Cumhuriyeti'nde 57, Mısır'da 52, Irak'da 52 ve Yunanistan'da 51 kişi hayatını kaybetti.

Hangi ülkede kaç corona virüs vakası var? İşte ülke ülke korona virüs hasta ve ölü sayıları

Vaka sayıları 1000'den fazla olan ülkeler

"Worldometer"de vaka sayıları 1000'den fazla olan ülkeler ise şöyle sıralandı:

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