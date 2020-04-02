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(Kovid-19) vaka ölü sayısı! kaç oldu?

vaka ölü sayısı kaç? Corona virüsünün çok sayıda görüldüğü illerden birisi olan araştırılıyor. Samsun Corona son durum nedir? Dünya genelini etkileyen Corona virüsü salgını ülkemizde de birçok ile yayılmış durumda. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan haritaya göre, Türkiye’nin bütün illerinde pozitif virüs vakası görüldü. Bu illerden birisi de Samsun oldu. Peki, Samsun Corona vaka ölü sayısı kaç oldu? İşte Samsun Corona son durum!

  • Güncel
  • 02.04.2020 17:52
  •  - 
  • Son Güncelleme: 02.04.2020 20:03
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Samsun Corona Kovid-19 vaka ölü sayısı!

Samsun Corona vaka ölü sayısı kaç? Samsun Corona son durum nedir? Türkiye'de hangi ilde kaç Corona vakası olduğu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Hangi ilde ne kadar vaka olduğu da belli oldu. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler vaka sayısında başı çekiyor. Peki, Samsun Corona vaka ölü sayısı kaç? Samsun Corona son durum nedir? İşte, Samsun vaka ölü sayıları ve Türkiye genelinde son durum!

SAMSUN VAKA SAYISI KAÇ?

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Samsun'da 112 Corona virüs vakası görüldü.

SAMSUN CORONA ÖLÜ SAYISI KAÇ?

Samsun'da Corona virüse bağlı ölü sayısı henüz bildirilmedi.

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