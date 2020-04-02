Samsun Corona vaka ölü sayısı kaç? Samsun Corona son durum nedir? Türkiye'de hangi ilde kaç Corona vakası olduğu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Hangi ilde ne kadar vaka olduğu da belli oldu. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler vaka sayısında başı çekiyor. Peki, Samsun Corona vaka ölü sayısı kaç? Samsun Corona son durum nedir? İşte, Samsun vaka ölü sayıları ve Türkiye genelinde son durum!

SAMSUN VAKA SAYISI KAÇ?

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Samsun'da 112 Corona virüs vakası görüldü.

SAMSUN CORONA ÖLÜ SAYISI KAÇ?

Samsun'da Corona virüse bağlı ölü sayısı henüz bildirilmedi.