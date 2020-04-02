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Son dakika: 'tan COVID-19 'nda koronavirüse karşı aşı müjdesi

Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara’da “COVID-19 ” koordinasyonunda gerçekleştirilen “Aşı ve ”nda konuştu. , yaptığı açıklamada, "COVID-19 Platformu altında 7 aşı projesiyle kimyasal ve biyoteknolojik yöntemlerin uygulanacağı 7 ilaç geliştirme projesi yer alıyor." ifadelerini kullandı.

  • Güncel
  • 02.04.2020 10:21
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  • Son Güncelleme: 02.04.2020 10:36
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Varank'tan aşı müjdesi

Sanayi ve , "COVID-19 " koordinasyonunda gerçekleştirilecek Aşı ve 'nda konuştu.

Bakan Varank'ın açıklamasından satır başları şöyle:

Olmazsa olmaz dediğimiz kırmızı çizgilerimiz var. Emekçilerimizin işini kaybetmemesi, temel ihtiyaçların karşılanması, sağlık hizmetlerine erişim asla taviz vermeyeceğimiz alanlar.

Bütün vatandaşlarımız lütfen müsterih olsun. Bu süreç geçene kadar yanlarında olmaya, çalışmaya devam edeceğiz.

7 FARKLI AŞI VE 7 FARKLI İLAÇ GELİŞTİRME PROJESİ YER ALIYOR
Aşı ve ilaç geliştirme projelerindeki temel araştırmalara TÜBİTAK liderlik ediyor. Ülkemizde aşı ve ilaç konusunda çok önemli etkinlikler bulunuyor. Aşı ve ilaç araştırma gruplarımızı zaten oluşturmuştuk. ile mücadelede bu daha da etkin hale geldi. COVID-19 Platformu altında 7 aşı projesiyle kimyasal ve biyoteknolojik yöntemlerin uygulanacağı 7 ilaç geliştirme projesi yer alıyor.

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