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: 'da değiştirildi | İstanbul'da eczaneler kaça kadar açık?

haberine göre koronavirüs salgını nedeniyle 'de eczanelerin çalışma saatleri yeniden düzenlendi. İstanbul Valisi tarafından yapılan açıklamada eczanelerin çalışma saatleri pazar günü hariç 09.00-18.00 olarak açıklandı.

  • Güncel
  • 02.04.2020 11:19
  •  - 
  • Son Güncelleme: 02.04.2020 11:29
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İstanbul'da eczane çalışma saatlerine düzenleme

Koronavirüs salgını nedeniyle 'de eczanelerin çalışma saatleri yeniden düzenlendi. İstanbul Valisi tarafından yapılan açıklamada eczanelerin çalışma saatleri pazar günü hariç 09.00-18.00 olarak açıklandı.

İşte Vali Yerlikaya'nın açıklaması
#Covid19 pandemisi izolasyon önlemleri kapsamında, Eczacılarımızdan gelen talepler üzerine, ilimizde faaliyet göstermekte olan serbest eczanelerin çalışma saatleri pazar günleri hariç 09:00-18:00 saatleri arası olarak belirlenmiştir.

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