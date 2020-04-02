Koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul'de eczanelerin çalışma saatleri yeniden düzenlendi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamada eczanelerin çalışma saatleri pazar günü hariç 09.00-18.00 olarak açıklandı.

İşte Vali Yerlikaya'nın açıklaması

#Covid19 pandemisi izolasyon önlemleri kapsamında, Eczacılarımızdan gelen talepler üzerine, ilimizde faaliyet göstermekte olan serbest eczanelerin çalışma saatleri pazar günleri hariç 09:00-18:00 saatleri arası olarak belirlenmiştir.