Terör örgütleri FETÖ ve PKK ile sıkı işbirliği içinde yayınlarıyla bilinen Alman Gazetesi Die Welt, kasıtlı ve manipülatif olarak Türkiye'yi hedef aldığı haberlerine bir yenisini daha ekledi. Die Welt'in asılsız haberinin konusu bu kez dünyanın gündemine oturan koronavirüs oldu.







"TOPLU MEZARLAR KAZILIYOR" YALANI

Gazete "toplu mezar" haberinin dayanağı olarak Türkiye'de de bazı sosyal medya provokatörleri tarafından kasıtlı olarak yayılan Gaziantep'teki görüntüleri gösterdi.







VALİLİK YALANLAMIŞTI

"Koronavirüsten ölen çok sayıda kişinin gömülmesi için toplu mezar kazıldığı" iddialarına yönelik Gaziantep Valiliği "İki milyonun üzerinde bir nüfusa sahip olan ilimizde günlük 15 civarında vatandaşımız değişik sebeplerden vefat etmekte olup, görüntülerde yer alan kazılmış mezarlar koronavirüs vakaları için değil normal vefat eden ve aile mezarı olmayan vatandaşların toprağa verildiği sıra mezarlığının görüntüsüdür. Günlük defin işlemi yapılırken olumsuzluklarla karşılaşmamak için önceden mezarlar kazılarak hazır hale getirilmektedir." açıklamasını yapmış, söylemlerin gerçek dışı olduğunu açıklamıştı.







(Volkan ve Bilge)



BİLE BİLE YALAN!

Fakat Alman Die Welt, Valiliğin açıklamasına ve iddiaların gerçek dışı olmasına rağmen İstanbul'da yaşadığı iddia edilen "Bilge" isimli bir şahsın asılsız ve Türkiye'yi hedef alan söylemleri üzerinden algı yaratma peşine düştü.







TÜRKİYE'DEKİ HASTALIKLAR HIZLI ARTIYOR YALANI

Die Welt, ayrıca açıklanan verileri manipüle ederek Türkiye'de virüsün diğer ülkelere oranla çok daha hızlı yayıldığını iddia etti. Fakat gazetenin bu iddiası da asılsız.







Öyle ki; birçok ülkenin sağlık sistemi çöküp test yapmaktan aciz bir duruma düştüğü için Türkiye aldığı erken tedbirlerle çok kısa zamanda on binlerce vatandaşına test uyguladı. Veriler, Alman Die Welt'in iddia ettiği gibi "hastalığın hızlı yayıldığının" değil, koronavirüs kapan vatandaşlara diğer ülkelere göre daha fazla test yapılıp daha erken tanı konmasının kanıtı durumunda.



ALMANYA'DA "ÖLÜLER GİZLENİYOR" İDDİASI

İddiaya göre Türkiye'ye atılan iftiraların arkasında Avrupa'daki koronavirüs krizi yatıyor. Türkiye, dünyada virüsle mücadele konusunda örnek gösterilirken, birçok ülke Türkiye'den yardım ve danışmanlık isterken, Avrupa ülkelerinin sağlık sistemi çökmüş, hastalar yatak bulmakta ve test yaptırmakta sıkıntı çekmişti.







Almanya'nın da ölü sayılarını düşük yansıtmak amacıyla kronik rahatsızlıkları olup koronavirüsten ölen kişileri "kalp hastalığından, tansiyondan, diyabetten" öldü şeklinde göstererek kamuoyunu yanılttığı iddia ediliyor.



ALMANYA'DA SON DURUM

Almanya'da son bir günde 6 bin 156 kişide daha korona virüsü tespit edildi. Ülkede korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 872'e, vaka sayısı ise 73 bin 522'ye yükseldi.



Türkiye'de ise hayatını kaybedenlerin sayısı 277 iken, toplam vaka sayısı ise 15.679.

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