Bugünkü
Takvim

Koronavirüs tedavisiyle ilgili heyecanlandıran açıklama! Prof. Dr. : En etkili tedaviyle karşı karşıyayız

’de ortaya çıkan ve Antartika hariç tüm kıtaları esir alan yeni tip koronavirüsü durdurmak için çalışmalar yürüten Prof. Dr. , şuan ’nin elinde en etkili tedavi yönteminin bulunduğunu söyledi. Ovalı, tedavinin çok geleneksel olduğunu belirterek, "Aslında bu çok klasik bir tedavi, gerçekten işe yarayabilir. Ama yüzde yüz mü, bu sorunun cevabını önümüzdeki birkaç haftada verebileceğim" ifadelerini kullandı.

  • Güncel
  • 02.04.2020 16:35
  •  - 
  • Son Güncelleme: 02.04.2020 16:41
ABONE OL

TÜBİTAK, Youtube kanalı üzerinden "COVID-19 Türkiye Platformu Aşı ve İlaç Geliştirme" Başlıklı bir sanal konferans gerçekleştirdi. Çok sayıda bilim insanın koronavirüsle ilgili çalışmalarını sunduğu konferansa, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı ve bilim insanlarına sorularını yöneltti. Laboratuvarda bir süredir ekibi ile birlikte koronavirüse karşı tedavi çalışmalarını sürdüren Acıbadem Labcell Hücresel Tedavi Laboratuvarı sorumlusu Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Ercüment Ovalı, "Bilimsel verilere göre şu an elimizdeki en etkili tedavi ile karşı karşıya olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bu, 'Konvelsan plazma' dediğimiz insanların çok kısa sürede hayatına dokunabilecek bir tedavi metodu. Konvelsan plazma dediğimiz şey, bağışık insanların kanının diğer insanların tedavisi için kullanılması. Bu metot, EBOLA verisine baktığımız zaman etkili oldu ve emniyetli olduğunu görüyoruz. İnfluenza çalışmalarında aynı sonuçları görüyoruz. H1N1 verileri de aynı şekilde emniyetli ve etkili olduğunu gösteriyor. SARS ve MERS verisi özellikle erken kullanımda etkili ve emniyetli olduğunu gösteriyor. Ve son olarak da COVİD-19'da yapılan çalışmalar ileri seviyedeki hastalarda dahi etkin ve emniyetli olduğunu gösteriyor" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Koronavirüs tedavisiyle ilgili heyecanlandıran açıklama! Prof. Dr. Ercüment Ovalı: En etkili tedaviyle karşı karşıyayız
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri