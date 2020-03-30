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Recep, Tayyip ve Erdoğan isimli üçüzlerden Başkan Erdoğan'a mesaj

Koronavirüs, dünyanın da 'nin de bir numaralı gündemi oldu. Dünyayı saran koronavirüsün Türkiye’ye gelmesi ile birlikte evde kalın uyarılarına uyan Recep, Tayyip ve Erdoğan isimli üçüzler Başkan Erdoğan’a, "Biz evde kalıyoruz, sen de evde kal hasta olma” mesajı gönderdi.

  • Güncel
  • 30.03.2020 09:36
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  • Son Güncelleme: 30.03.2020 09:36
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Üçüzlerden Cumhurbaşkanına mesaj

'de koronavirüs vakalarının görülmesi ile birlikte yetkililerin "evde kalın" uyarılarına Fatih'te yaşayan Recep, Tayyip ve Erdoğan isimli üçüzler de uydu.

Sevimli üçüzlerin 'a gönderdiği "evde kal" mesajı gülümsetti.

'Evde kalın' uyarılarına Fatih'te yaşayan Recep, Tayyip ve Erdoğan isimli üçüzler de uydu.

Babaları Mustafa Çubuk tarafından kaydedilen görüntüde üçüzler, "Cumhurbaşkanımız biz evde kalıyoruz, sen de evde kal, sakın hasta olma" diye seslendi.



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