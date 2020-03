Türkiye sevdikleri için evde kalınca meydanlar kuşlara kaldı

YERLİKAYA

Dünyayı kasıp kavuran Coronavirüs'ten korunmanın ilk kuralı. İlk vakanın 10 Mart'ta görüldüğü ülkemizde vaka sayısı 7 bin 641'e, can kaybı ise 108'e ulaştı. Yetkililer, virüsün yayılmasını önlemek için tüm Türkiye'ye evde kalın çağrısı yaptı.Sahil, park ve orman gibi insanların toplu şekilde bulunduğu alanlara girişler kapatıldı. Halk ise uyarıları dikkate aldı. Dün, ülkenin en kalabalık şehirlerinin en işlek meydanlarında tarihi bir sessizlik vardı... Kocaeli 'de 8 aylık hamile öğretmen Şeyma Batmaz (25), aniden rahatsızlandı. Hastaneye kaldırıldı.CORONAVİRÜS testi pozitif çıktı. Bebeği kurtarılamadı. Kendisi ise yoğun bakıma alındı.Çağrılar sonuç verdi. Tüm ülkede millet evlerine girdi. Dünyanın en kalabalık şehirlerinden olan İstanbul da en sakin günlerinden birini geçirdi.KABUS virüs Corona'nın yeni bir bulgusu keşfedildi.KIRMIZI göz hastalığı olarak bilinen konjonktivit de salgının belirtileri arasına girdi.SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "23 hastamız daha vefat etti. Vaka sayımız ise 9 bin 217'ye çıktı" dedi.GAZİANTEP'TE İstanbul'dan gelen otobüsün şehre girişine izin verilmedi. 46 yolcuya 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi.İSTANBUL, Ankara ve İzmir 'de, taksiler plakalarının son hanesindeki 'tek ve çift' rakamına göre trafiğe çıkacak.Harvard Üniversitesi'nden Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, Corona'ya karşı evde kalmanın önemine vurgu yaptı:Sosyal izolasyon virüs yayılımını durdurmak ve etkin mücadele için şart!Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,şu çağrıda bulundu: "Meydanlarımızı kuşlara, sahilimizi martılara bıraktık. Bu güzellikleri doyasıya yaşamak ve sevdiklerimizle paylaşmak için, sağlığın, ailen, sevdiklerin, İstanbul ve ülkemiz için. '48 saat hiç çıkma', ' Evinde kal İstanbul."Balıkçı oltalarıyla hafızalara kazınan Galata Köprüsü uyarıların ardından boş kaldı. Avcılar sahilinde piknik yapan vatandaşları ise polis evlerine yolladı.dışından gelen vatandaşların karantina takiplerini, Aile Hekimleri yapmaya başlandı. İstanbul Maltepe 7 No'lu Aile Sağlığı Merkezi Hekimlerinden Dr. Tuba Eşit Biçer, açtığı WhatsApp grubuyla hastalarının takibini yaptı. "Durumu iyi olanlar her gün bana tamam yazıyor" ifadesini kullandı. Dr. Tuba Eşit Biçer, hastalarının takibini WhatsApp üzerinden yapıyor.tedbirleri kapsamında Rize'nin Kendirli beldesi ile Yeni Selimiye, Beştepe, Esentepe ve Maltepe köyleriKöy sakinlerinden Şadiye Karagöz ise ". Gündebeş vakit namaz kılıyoruz, yapacak başka bir şey yok bekliyoruz" ifadesini kullandı.Rize'nin ana giriş oktalarında yolcuların vücut sıcaklığına bakıldı. Ateşi yüksek çıkan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.SİVAS, Gümüşhane, Çankırı ve Kütahya'da da 8 köy karantinaya alındı.Büyük korku yaşadığı söyleyen köy halkı, evlerinde kaldı.iki firma, virüsün ayakkabı ve giysilerle taşınmasını önlemek için dezenfektan kabini üretti. Firma sahipleri,dezenfekte edebilen cihaz için patent başvurusu yaptıklarını söyledi.Kütahya'nın Meydan Mahallesi Kumru Sokağı sakinleri bir araya geldi. Salgının ülkemizde bir an önce bitmesi için para toplayıp kurban kesti.Mahalleli adına konuşan Eyüp Gökçe, "Buradaki amacımız en başta Allah rızası ve salgın hastalıkların tüm dünyadan kalkması" dedi.