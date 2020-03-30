Türkiye sevdikleri için evde kalınca meydanlar kuşlara kaldı

Dünyayı kasıp kavuran Coronavirüs'ten korunmanın ilk kuralı 'evde kalmak'tı. İlk vakanın 10 Mart'ta görüldüğü ülkemizde vaka sayısı 7 bin 641'e, can kaybı ise 108'e ulaştı. Yetkililer, virüsün yayılmasını önlemek için tüm Türkiye'ye evde kalın çağrısı yaptı.
Sahil, park ve orman gibi insanların toplu şekilde bulunduğu alanlara girişler kapatıldı. Halk ise uyarıları dikkate aldı. Dün, ülkenin en kalabalık şehirlerinin en işlek meydanlarında tarihi bir sessizlik vardı...
ACIYA GEBE
Kocaeli'de 8 aylık hamile öğretmen Şeyma Batmaz (25), aniden rahatsızlandı. Hastaneye kaldırıldı.
CORONAVİRÜS testi pozitif çıktı. Bebeği kurtarılamadı. Kendisi ise yoğun bakıma alındı.
Çağrılar sonuç verdi. Tüm ülkede millet evlerine girdi. Dünyanın en kalabalık şehirlerinden olan İstanbul da en sakin günlerinden birini geçirdi.
GÖZÜN ÇIKSIN CORONA
KABUS virüs Corona'nın yeni bir bulgusu keşfedildi.
KIRMIZI göz hastalığı olarak bilinen konjonktivit de salgının belirtileri arasına girdi.
CAN KAYBI 131'E YÜKSELDİ
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "23 hastamız daha vefat etti. Vaka sayımız ise 9 bin 217'ye çıktı" dedi.
SON DURAK KARANTİNA
GAZİANTEP'TE İstanbul'dan gelen otobüsün şehre girişine izin verilmedi. 46 yolcuya 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi.
TAKSİLERE KISITLAMA
İSTANBUL, Ankara ve İzmir'de, taksiler plakalarının son hanesindeki 'tek ve çift' rakamına göre trafiğe çıkacak.
ÇARE SOSYAL İZOLASYON
Harvard Üniversitesi'nden Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, Corona'ya karşı evde kalmanın önemine vurgu yaptı:
Sosyal izolasyon virüs yayılımını durdurmak ve etkin mücadele için şart!
ALİ YERLİKAYA: 48 SAAT ÇIKMAYIN
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 16 milyon İstanbulluya şu çağrıda bulundu: "Meydanlarımızı kuşlara, sahilimizi martılara bıraktık. Bu güzellikleri doyasıya yaşamak ve sevdiklerimizle paylaşmak için, sağlığın, ailen, sevdiklerin, İstanbul ve ülkemiz için. '48 saat hiç çıkma', ' Evinde kal İstanbul."
Balıkçı oltalarıyla hafızalara kazınan Galata Köprüsü uyarıların ardından boş kaldı. Avcılar sahilinde piknik yapan vatandaşları ise polis evlerine yolladı.
KARANTİNA HATTI
Yurt dışından gelen vatandaşların karantina takiplerini, Aile Hekimleri yapmaya başlandı. İstanbul Maltepe 7 No'lu Aile Sağlığı Merkezi Hekimlerinden Dr. Tuba Eşit Biçer, açtığı WhatsApp grubuyla hastalarının takibini yaptı. "Durumu iyi olanlar her gün bana tamam yazıyor" ifadesini kullandı. Dr. Tuba Eşit Biçer, hastalarının takibini WhatsApp üzerinden yapıyor.
STE'Rİ'Lİ'ZE'
COVİD-19 tedbirleri kapsamında Rize'nin Kendirli beldesi ile Yeni Selimiye, Beştepe, Esentepe ve Maltepe köyleri karantinaya alındı. Köy sakinlerinden Şadiye Karagöz ise "Evden dışarı çıkmıyoruz. Günde üç öğün yemek yiyip beş vakit namaz kılıyoruz, yapacak başka bir şey yok bekliyoruz" ifadesini kullandı.
Rize'nin ana giriş oktalarında yolcuların vücut sıcaklığına bakıldı. Ateşi yüksek çıkan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
8 KÖYE KARANTİNA
SİVAS, Gümüşhane, Çankırı ve Kütahya'da da 8 köy karantinaya alındı.
Büyük korku yaşadığı söyleyen köy halkı, evlerinde kaldı.
ANTİVİRÜS KABİN
ANKARA'DA iki firma, virüsün ayakkabı ve giysilerle taşınmasını önlemek için dezenfektan kabini üretti. Firma sahipleri, 3 saniyede dezenfekte edebilen cihaz için patent başvurusu yaptıklarını söyledi.
MAHALLELİ KURBAN KESTİ
Kütahya'nın Meydan Mahallesi Kumru Sokağı sakinleri bir araya geldi. Salgının ülkemizde bir an önce bitmesi için para toplayıp kurban kesti.
Mahalleli adına konuşan Eyüp Gökçe, "Buradaki amacımız en başta Allah rızası ve salgın hastalıkların tüm dünyadan kalkması" dedi.
Sahil, park ve orman gibi insanların toplu şekilde bulunduğu alanlara girişler kapatıldı. Halk ise uyarıları dikkate aldı. Dün, ülkenin en kalabalık şehirlerinin en işlek meydanlarında tarihi bir sessizlik vardı...
ACIYA GEBE
Kocaeli'de 8 aylık hamile öğretmen Şeyma Batmaz (25), aniden rahatsızlandı. Hastaneye kaldırıldı.
CORONAVİRÜS testi pozitif çıktı. Bebeği kurtarılamadı. Kendisi ise yoğun bakıma alındı.
Çağrılar sonuç verdi. Tüm ülkede millet evlerine girdi. Dünyanın en kalabalık şehirlerinden olan İstanbul da en sakin günlerinden birini geçirdi.
GÖZÜN ÇIKSIN CORONA
KABUS virüs Corona'nın yeni bir bulgusu keşfedildi.
KIRMIZI göz hastalığı olarak bilinen konjonktivit de salgının belirtileri arasına girdi.
CAN KAYBI 131'E YÜKSELDİ
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "23 hastamız daha vefat etti. Vaka sayımız ise 9 bin 217'ye çıktı" dedi.
SON DURAK KARANTİNA
GAZİANTEP'TE İstanbul'dan gelen otobüsün şehre girişine izin verilmedi. 46 yolcuya 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi.
TAKSİLERE KISITLAMA
İSTANBUL, Ankara ve İzmir'de, taksiler plakalarının son hanesindeki 'tek ve çift' rakamına göre trafiğe çıkacak.
ÇARE SOSYAL İZOLASYON
Harvard Üniversitesi'nden Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, Corona'ya karşı evde kalmanın önemine vurgu yaptı:
Sosyal izolasyon virüs yayılımını durdurmak ve etkin mücadele için şart!
ALİ YERLİKAYA: 48 SAAT ÇIKMAYIN
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 16 milyon İstanbulluya şu çağrıda bulundu: "Meydanlarımızı kuşlara, sahilimizi martılara bıraktık. Bu güzellikleri doyasıya yaşamak ve sevdiklerimizle paylaşmak için, sağlığın, ailen, sevdiklerin, İstanbul ve ülkemiz için. '48 saat hiç çıkma', ' Evinde kal İstanbul."
Balıkçı oltalarıyla hafızalara kazınan Galata Köprüsü uyarıların ardından boş kaldı. Avcılar sahilinde piknik yapan vatandaşları ise polis evlerine yolladı.
KARANTİNA HATTI
Yurt dışından gelen vatandaşların karantina takiplerini, Aile Hekimleri yapmaya başlandı. İstanbul Maltepe 7 No'lu Aile Sağlığı Merkezi Hekimlerinden Dr. Tuba Eşit Biçer, açtığı WhatsApp grubuyla hastalarının takibini yaptı. "Durumu iyi olanlar her gün bana tamam yazıyor" ifadesini kullandı. Dr. Tuba Eşit Biçer, hastalarının takibini WhatsApp üzerinden yapıyor.
STE'Rİ'Lİ'ZE'
COVİD-19 tedbirleri kapsamında Rize'nin Kendirli beldesi ile Yeni Selimiye, Beştepe, Esentepe ve Maltepe köyleri karantinaya alındı. Köy sakinlerinden Şadiye Karagöz ise "Evden dışarı çıkmıyoruz. Günde üç öğün yemek yiyip beş vakit namaz kılıyoruz, yapacak başka bir şey yok bekliyoruz" ifadesini kullandı.
Rize'nin ana giriş oktalarında yolcuların vücut sıcaklığına bakıldı. Ateşi yüksek çıkan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
8 KÖYE KARANTİNA
SİVAS, Gümüşhane, Çankırı ve Kütahya'da da 8 köy karantinaya alındı.
Büyük korku yaşadığı söyleyen köy halkı, evlerinde kaldı.
ANTİVİRÜS KABİN
ANKARA'DA iki firma, virüsün ayakkabı ve giysilerle taşınmasını önlemek için dezenfektan kabini üretti. Firma sahipleri, 3 saniyede dezenfekte edebilen cihaz için patent başvurusu yaptıklarını söyledi.
MAHALLELİ KURBAN KESTİ
Kütahya'nın Meydan Mahallesi Kumru Sokağı sakinleri bir araya geldi. Salgının ülkemizde bir an önce bitmesi için para toplayıp kurban kesti.
Mahalleli adına konuşan Eyüp Gökçe, "Buradaki amacımız en başta Allah rızası ve salgın hastalıkların tüm dünyadan kalkması" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.