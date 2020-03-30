Kovid-19 tedbirleri sonrası otogar ve havalimanları boşaldı

CORONAVİRÜS önlemleri amacıyla şehirlerarası seyahatler izine bağlandı. Cumartesi günü 17.00 itibariyle otobüslerin şehir dışına çıkması yasaklandı. Son otobüsü kaçıran bazı vatandaşlar, otogarda kalıp, seyahat izni için başvuru yaptı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşların durdurulması nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk yaşandı. Yolcular, iç hatlarda yapılacak seyahat için izin belgesi başvurusu yapıp, onay beklemeye başladı. Havalimanında sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşları görevliler uyardı.
UÇUŞTAN 4 SAAT ÖNCE GELİN
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Ankara ve İstanbul'dan yapılacak iç hat uçuşlarını açıkladı. Yolcuların seyahat belgesine sahip olmaları ve uçuştan 4 saat önce havalimanında olmaları gerektiğini belirtti.
İstanbul Havalimanı'nda park alanlarına çekilen uçaklar yeniden uçacakları günü kadar motorları kapatıldı.
Gaziantep'te otobüs yolculuğu yasağını ihlal eden 46 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi. Yolcular, 14 gün karantinaya alındı, otobüs bağlandı.
İstanbul Harem Otogarı'ndan son otobüs Antalya'ya hareket etti.
Ankara'da Esenboğa Havalimanı'nda bilet satışlarına ara verildi.
İstanbul'da toplu taşıma kullanan vatandaşlara koltuklara seyrek oturun uyarısı yapıldı. Yolcuların ateşlerine bakıldı.
GEMİ KAPTANI CORONA'DAN ÖLDÜ
İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapmak için bekleyen Çinli şirketin işlettiği Feng De Hai isimli kuru yük gemisinin kaptanı, COVİD-19 nedeni ile hayatını kaybetti. Gemi karantinaya alınırken, kaptanın cenazesi ülkesine gönderildi.
DANIŞMAN VİRÜS KURBANI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde danışmanlık görevinde bulunan, eski KİPTAŞ Pazarlama Müdürü Fatih Borhan Coronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 45 yaşındaki Borhan'ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.
SALGIN PKK'DA
Bitlis'te jandarma ekipleri terör örgütü PKK'ya hava operasyonu düzenledi. Etkisiz hale getirilen 3 PKK'lı teröristten birinde COVİD- 9 tespit edildi. Teröristlerin temas ettiği bir aile de karantinaya alındı.
MAHKUMLARA GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME
COVİD-19 salgını nedeniyle cezaevlerinde açık ve kapalı görüşler iptal edildi. Adalet Bakanlığı'nca gerekli alt yapının bulunduğu kurumlarda hükümlü ve tutukluların yakınlarıyla 30 dakika görüntülü konuşma yapabileceği belirtildi.
ÇAVUŞOĞLU'NDAN VİDEOLU MESAJ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yurt dışında yaşayan Türkleri COVİD-19'a karşı uyardı. Videolu mesajında "Bizim için değerlisiniz! Güzel ülkemizde tekrar buluşmak, memleket hasretine son vermek için evde kal!" ifadesini kullandı.
VALİLERE ÖZEL TALİMAT
Devlet, Coronavirüs mücadelesine yeni tedbirler ekledi. Vatandaşların sokağa çıkmaya devam ettiği illerin valiliklerine "Gerekirse ek tedbirlere başvurulsun" talimatı verildi. Vakaların artması halinde illere dönük karantina önlemlerinin alınacağı belirtildi.
ZÜBEYDE YALÇIN
UÇUŞTAN 4 SAAT ÖNCE GELİN
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Ankara ve İstanbul'dan yapılacak iç hat uçuşlarını açıkladı. Yolcuların seyahat belgesine sahip olmaları ve uçuştan 4 saat önce havalimanında olmaları gerektiğini belirtti.
İstanbul Havalimanı'nda park alanlarına çekilen uçaklar yeniden uçacakları günü kadar motorları kapatıldı.
Gaziantep'te otobüs yolculuğu yasağını ihlal eden 46 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi. Yolcular, 14 gün karantinaya alındı, otobüs bağlandı.
İstanbul Harem Otogarı'ndan son otobüs Antalya'ya hareket etti.
Ankara'da Esenboğa Havalimanı'nda bilet satışlarına ara verildi.
İstanbul'da toplu taşıma kullanan vatandaşlara koltuklara seyrek oturun uyarısı yapıldı. Yolcuların ateşlerine bakıldı.
GEMİ KAPTANI CORONA'DAN ÖLDÜ
İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapmak için bekleyen Çinli şirketin işlettiği Feng De Hai isimli kuru yük gemisinin kaptanı, COVİD-19 nedeni ile hayatını kaybetti. Gemi karantinaya alınırken, kaptanın cenazesi ülkesine gönderildi.
DANIŞMAN VİRÜS KURBANI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde danışmanlık görevinde bulunan, eski KİPTAŞ Pazarlama Müdürü Fatih Borhan Coronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 45 yaşındaki Borhan'ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.
SALGIN PKK'DA
Bitlis'te jandarma ekipleri terör örgütü PKK'ya hava operasyonu düzenledi. Etkisiz hale getirilen 3 PKK'lı teröristten birinde COVİD- 9 tespit edildi. Teröristlerin temas ettiği bir aile de karantinaya alındı.
MAHKUMLARA GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME
COVİD-19 salgını nedeniyle cezaevlerinde açık ve kapalı görüşler iptal edildi. Adalet Bakanlığı'nca gerekli alt yapının bulunduğu kurumlarda hükümlü ve tutukluların yakınlarıyla 30 dakika görüntülü konuşma yapabileceği belirtildi.
ÇAVUŞOĞLU'NDAN VİDEOLU MESAJ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yurt dışında yaşayan Türkleri COVİD-19'a karşı uyardı. Videolu mesajında "Bizim için değerlisiniz! Güzel ülkemizde tekrar buluşmak, memleket hasretine son vermek için evde kal!" ifadesini kullandı.
VALİLERE ÖZEL TALİMAT
Devlet, Coronavirüs mücadelesine yeni tedbirler ekledi. Vatandaşların sokağa çıkmaya devam ettiği illerin valiliklerine "Gerekirse ek tedbirlere başvurulsun" talimatı verildi. Vakaların artması halinde illere dönük karantina önlemlerinin alınacağı belirtildi.
ZÜBEYDE YALÇIN
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