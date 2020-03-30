Kovid-19 tedbirleri sonrası otogar ve havalimanları boşaldı

CORONA'DAN

PKK'DA

ÇAVUŞOĞLU'NDAN

önlemleri amacıylaşehirlerarası seyahatler izinebağlandı. Cumartesi günüotobüslerinSon otobüsükaçıran bazı vatandaşlar,otogarda kalıp, seyahat izniiçin başvuru yaptı. SabihaGökçen Havalimanı'ndauçuşların durdurulmasınedeniyle İstanbulHavalimanı'nda yoğunlukyaşandı. Yolcular, iç hatlardayapılacak seyahat içinyapıp,onay beklemeye başladı.Havalimanındagörevliler uyardı.THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Ankara ve İstanbul'dan yapılacak iç hat uçuşlarını açıkladı. Yolcuların seyahat belgesine sahip olmaları ve uçuştan 4 saat önce havalimanında olmaları gerektiğini belirtti.İstanbul Havalimanı'nda park alanlarına çekilen uçaklar yeniden uçacakları günü kadar motorları kapatıldı.Gaziantep'te otobüs yolculuğu yasağını ihlal eden 46 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi. Yolcular, 14 gün karantinaya alındı, otobüs bağlandı.İstanbul Harem Otogarı'ndan son otobüs Antalya'ya hareket etti.Ankara'da Esenboğa Havalimanı'nda bilet satışlarına ara verildi.İstanbul'da toplu taşıma kullanan vatandaşlara koltuklara seyrek oturun uyarısı yapıldı. Yolcuların ateşlerine bakıldı.Boğazı'ndan geçiş yapmak için bekleyen Çinli şirketin işlettiğiisimli kuru yük gemisinin kaptanı, COVİD-19 nedeni ile hayatını kaybetti. Gemi karantinaya alınırken, kaptanın cenazesi ülkesine gönderildi.Büyükşehir Belediyesi'nde danışmanlık görevinde bulunan, eski KİPTAŞ Pazarlama MüdürüCoronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 45 yaşındaki Borhan'ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.jandarma ekipleriterör örgütü PKK'yahava operasyonudüzenledi. Etkisizhale getirilenbirinde COVİD-9 tespit edildi.Teröristlerin temasettiği bir aile dekarantinaya alındı.salgını nedeniylecezaevlerinde açıkve kapalı görüşleriptal edildi. AdaletBakanlığı'nca gereklialt yapının bulunduğukurumlarda hükümlüve tutuklularınyakınlarıyla 30 dakikagörüntülü konuşmayapabileceğibelirtildi.Bakanıyurtdışında yaşayanTürkleri COVİD-19'akarşı uyardı. Videolumesajında "Bizim içindeğerlisiniz! Güzelülkemizde tekrarbuluşmak, memlekethasretine son vermekiçin evde kal!"ifadesini kullandı.Coronavirüs mücadelesine yeni tedbirler ekledi. Vatandaşların sokağa çıkmaya devam ettiği illerin valiliklerinetalimatı verildi. Vakaların artması halinde illere dönük karantina önlemlerinin alınacağı belirtildi.