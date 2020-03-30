Edirne'de sağlık çalışanlarının çocukları, Coronavirüs salgınının etkisinin azalması için evde kalınması gerektiğini resimlerle anlattı. Gökkuşağı ve kalpler çizen çocuklar, resimlerine "Evde kal Edirnem", "Hayat eve sığar" gibi sloganları da yazdı...
Evde kal Türkiye
Edirne'de sağlık çalışanlarının çocukları, Coronavirüs salgınının etkisinin azalması için evde kalınması gerektiğini resimlerle anlattı. Gökkuşağı ve kalpler çizen çocuklar, resimlerine "Evde kal Edirnem", "Hayat eve sığar" gibi sloganları da yazdı...
- Yaşam
- 30.03.2020
- Gazete
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