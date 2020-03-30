Askerlik uzatıldı mı? Askerlik 9 ay mı oldu? Sosyal medyada ortaya çıkan askerlik süresinin uzatıldığı iddiasının ardından, askere gidecek ve silah altında olan er ve erbaşlar araştırma yapmaya başladı. Milli Savunma Bakanlığı açıklamaları sorgulanıyor. Geçtiğimiz yıl uygulamaya giren yeni askerlik sistemine göre; hizmet süresi erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olmuştu. Peki, askerlik 9 ay mı oldu? İşte detaylar…