Bugünkü
Takvim

9 ay mı oldu? Sosyal medyada "askerlik uzatıldı" iddiası!

9 ay mı oldu? Sosyal medyada askerlik uzatıldı iddiasının yayılmasıyla, silah altına alınacak binlerce kişi hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, ? Askerlik kaç ay yapılıyor? 2019 yılında yeni askerlik sistemi hayata geçmişti. Hizmet süresi yeniden düzenlenmiş, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay askerlik süresi getirilmişti. Yayımlanan kanun ile askerlik çağı, Cumhurbaşkanınca 5 yıla kadar uzatılabilecek veya kısaltılabilecek. Savaş veya savaşı gerektirecek bir durumda, bu kanuna tabi yükümlülerin askerlik hizmetini yerine getirmek üzere silah altına alınmalarının esaslarını, Cumhurbaşkanı belirleyecek. Cumhurbaşkanı, savaş veya savaşı gerektirecek bir durumda, bu kanuna tabi yükümlülerin askerlik hizmetini yerine getirmek üzere silah altına alınmalarının esaslarını, belirleyebilecek.

  • Güncel
  • 31.03.2020 09:53
  •  - 
  • Son Güncelleme: 31.03.2020 09:53
ABONE OL
Askerlik uzatıldı mı? Askerlik 9 ay mı oldu?

Askerlik uzatıldı mı? Askerlik 9 ay mı oldu? Sosyal medyada ortaya çıkan askerlik süresinin uzatıldığı iddiasının ardından, askere gidecek ve silah altında olan er ve erbaşlar araştırma yapmaya başladı. Milli Savunma Bakanlığı açıklamaları sorgulanıyor. Geçtiğimiz yıl uygulamaya giren yeni askerlik sistemine göre; hizmet süresi erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olmuştu. Peki, askerlik 9 ay mı oldu? İşte detaylar…

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Askerlik 9 ay mı oldu? Sosyal medyada "askerlik uzatıldı" iddiası!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri