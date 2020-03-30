Kovid-19'la mücadelenin kahramanları yaşadıklarını anlattı: Lütfen sizler evde kalın

Virüsle mücadelede en büyük görev, hekimlerindi. Ailelerinden ve evlerinden uzak kalan doktorlar, fedakarlıklarıyla yüreklere işledi. Görev başındaki kahramanlar bu süreçte yaşadıklarını şöyle dile getirdi:Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Tolga Önder:Tıp Uzmanı Uzm. Dr. Özlem Akıncı Dikme:Ali Suat Erkoç: