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Kovid-19'la mücadelenin kahramanları yaşadıklarını anlattı: Lütfen sizler evde kalın

Virüsle mücadelede en büyük görev, hekimlerindi. Ailelerinden ve evlerinden uzak kalan doktorlar, fedakarlıklarıyla yüreklere işledi. Görev başındaki kahramanlar bu süreçte yaşadıklarını şöyle dile getirdi...

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Virüsle mücadelede en büyük görev, hekimlerindi. Ailelerinden ve evlerinden uzak kalan doktorlar, fedakarlıklarıyla yüreklere işledi. Görev başındaki kahramanlar bu süreçte yaşadıklarını şöyle dile getirdi:



Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Tolga Önder: "Halkımız için canla başla çalışıyoruz. Vatandaşlarımız evlerinde kaldığı sürece bizlerin de ailelerimizden ayrı kaldığı süre azalacak."




Acil Tıp Uzmanı Uzm. Dr. Özlem Akıncı Dikme: "Bu süreçte sizlere en uygun sağlık hizmetini vermek için çalışıyoruz. Ülkemizdeki vaka artış eğrisi vatandaşlarımız evde kaldığı sürece düşecek. Lütfen sizler evde kalın..."



DR. Ali Suat Erkoç: "Doktorluk, yaşatmak için yeri gelince yaşamını hiçe saymak. Bu dönem beklentimiz vatandaşlarımızın tüm tedbirlere uyması ve sabırlı olması."

Mehmet YILDIRIM-Neslihan KONANÇ

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